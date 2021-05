¿Drax the Destroyer estará en Thor: Love & Thunder?

Thor: Love & Thunder, dirigida por Taika Waititi, se está filmando actualmente en Australia, con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson repitiendo sus papeles de MCU y Russell Crowe y Christian Bale uniéndose al elenco.

Chris Pratt también aparecerá en la película, habiendo protagonizado anteriormente las películas de Guardianes de la Galaxia y Vengadores como Peter Quill, también conocido como Star-Lord.

Parece probable que el regreso de Star-Lord junto con Thor significaría que el resto de los Guardianes también están cerca, Dave Bautista, mantuvo los labios casi sellados cuando se le preguntó sobre el tema en The Jonathan Ross Show.

¿Drax estará en Thor: Love & Thunder?

Guardianes de la Galaxia podrían estar en Thor 4

Sin embargo, el actor de 52 años parecía insinuar fuertemente que Drax the destroyer podría ser parte de la secuela tan esperada, según insinúo hablando a través de un chat de video:

"Es tan extraño. Esta es una de esas cosas con las que siempre bailas y no quieres molestar a nadie, sí, es una de esas cosas que no puedo ni confirmar ni negar", dijo el actor de Ejército de los Muertos.

Sin embargo, agregó que "por coincidencia", estaba "en un jet con el resto de los Guardianes con Chris Pratt que puede confirmar, y sí confirmó". "Pero estuvimos allí juntos", agregó.

"Y luego viajamos juntos por Australia. Y fuimos y nos pusimos en cuarentena juntos. Y luego nos fuimos todos al mismo tiempo, por coincidencia. Así que sí, existe una posibilidad", dijo.

Dave Bautista podría dejar Marvel

Drax the destroyer dejaría el MCU con GOTG Vol. 3

Dave Bautista ha trabajado con el director de Thor 4 antes, habiendo protagonizado previamente un episodio de What We Do in the Shadows. Recientemente habló sobre el futuro de Drax en la MCU.

Como te revelamos en La Verdad Noticias en ese momento, el actor dijo que no es probable que continúe interpretando al personaje más allá de la tercera película de Guardianes de la Galaxia.

Durante una conversación reciente con Metro.co.uk, el exluchador profesional también explicó cómo cambió una escena clave en Army of the Dead, la película de zombis dirigida por Zack Snyder y recientemente estrenada en Netflix.

Su personaje, Scott Ward, se ve obligado a matar a un ser querido después de que se convierte en un zombi, originalmente se desarrolló sin ninguna emoción.Tras una charla con el director, la escena se alteró para ser "un momento tan emotivo".

Sobre su futuro en Marvel, el estudio tampoco ha confirmado si Dave Bautista estará en Thor: Love & Thunder, o que su última película como Drax the destroyer realmente será Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

