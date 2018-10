Drake y Chris Brown se reconcilian después de 6 años (VIDEO)

El rapero estadounidense Drake se encuentra su gira "Aubrey and the Three Amigos Tour" donde ha llenado en todas las presentaciones, el cantante se encuentra cosechando los frutos de su gran éxito e incluso ha incursionado en la música latina pues recientemente colaboró con el cantante Bad Bunny en el tema “Mía”

Pero el éxito no es lo único que ha conseguido el cantante pues ha recuperado viejas amistades gracias a este tour.

Drizzy & Breezy juntos de nuevo

Tras seis años de distanciarse debido a una pelea, Drake tuvo como invitado en su concierto a el rapero Chris Brown, con quien interpretó un tema y limando asperezas, volvieron a ser amigos.

¿Por qué se pelearon?

No se sabe la razón exacta pero el problema inició cuando ambos cantantes se encontraron en un centro nocturno de New York, los acompañantes de Chris Brown comenzaron a provocar a los amigos de Drake, hasta que el no aguantó mas y respondió a las ofensas, donde se agredieron hasta con botellas y Chris Brown resultó más afectado.

Aunque jamás se supo la razón exacta de la pelea se presume que el factor que desató la pelea fue Rihanna, quien era la pareja de Chris Brown en ese entonces.

Ahora los cantantes olvidaron aquel incidente y cantaron juntos en el escenario.

Pero no es la única amistad recuperada para Drake, pues durante esta misma gira se ha reconciliado también con el cantante Meek Mill.

Aquí te dejamos el vídeo del reencuentro de los raperos: