Drake rompe su propio récord en reproducciones de un mismo día en Spotify

Drake acaba de superar su propio récord histórico de reproducciones de un solo día en Spotify con su nuevo álbum, Certified Lover Boy, ha confirmado la misma plataforma de música con Billboard.

Su álbum previo, Scorpion, fue el poseedor del récord anterior con 132 millones de transmisiones de un solo día. También esta semana, Donda de Kanye West obtuvo casi 100 millones de transmisiones globales en sus primeras 24 horas en Spotify.

Por unos días, West tuvo la cifra más alta de reproducciones de Spotify pero Drake se burló descaradamente de Kanye West en ‘Certified Lover Boy’ y superó su propio récord de 24 horas con su nuevo álbum.

Drake lanza ‘Certified Lover Boy’

‘Certified Lover Boy’ se estrena el 3 de septiembre

Drake regresa con su nuevo álbum "Certified Lover Boy", su primer lanzamiento oficial en su propio sello, OVO Sound, en asociación con Republic Records, el cual ha loogrado superar el gran éxito de Scorpion.

Como te informamos en La Verdad Noticias, durante el verano pasado, el rapero de 34 años de edad anunció que el álbum saldría en enero de 2021, pero se retrasó cuando necesitó una cirugía de rodilla.

Aunque el rapero no se quedó aislado durante su recuperación ya que permaneció en el ojo público con un EP de tres pistas llamado Scary Hours 2 y apariciones especiales en sencillos de Trippie Redd, Migos, Smiley y más.

¿Por qué Drake es tan famoso?

Drake alcanza fama con su serie debut como actor

Drake hizo historia en la lista Billboard Hot 100 con Scary Hours 2, lo que recordó el éxito de su primer álbum de estudio Thank Me Later en 2010, el cual alcanzó el puesto número uno del Billboard 200.

Aunque ha gozado de fama en la industria musical, inicialmente alcanzó la fama por su papel de Jimmy Brooks en la serie, “Degrassi: The Next Generation” antes de dedicarse a la música con la discográfica Young Money Entertainment.

