Drake podría ser demandado por una modelo por poner salsa picante en un condón

Durante las últimas horas se reveló un suceso bastante extraño que causó conmoción en redes sociales después de que se dijo que el rapero Drake estaba involucrado e incluso se dice que ya habría una demanda en su contra por parte de una modelo.

Aunque la demanda no sería por abuso sexual, pues ambas partes estuvieron de acuerdo, sin embargo la razón sería mucho más extraña pero muchos estuvieron del lado de Drake tras revelar los motivos de las acciones que tomó.

El rapero Drake, mantuvo relaciones sexuales con una modelo de Instagram, sin embargo la mujer lo demandó por que el cantante puso salsa picante en el condón que utilizó, y tras la fechoría que la mujer quería cometer, acabó con el lesiones tras colocarse el condón en sus partes íntimas.

Drake es ‘demandado’, por usar salsa picante en sus condones

La modelo amenazó a Drake con demandarlo por las lesiones que sufrió con la salsa

El suceso ocurrió en un hotel ubicado en la ciudad de Toronto en Canadá, donde Drake y una modelo acordaron encontrarse para tener relaciones sexuales, y tras terminar el acto, el rapero se dirigió al baño de la habitación para retirar el condón, aunque se reveló que no lo hace de una forma convencional.

Tras su salida, la mujer ingresó al baño y sacó el condón del basurero para abrirlo e insertarlo en su vagina, sin embargo sus gritos de dolor alarmaron a Drake, quien entró al baño para ver la escena de la mujer, quien no sabía que el cantante le había puesto salsa picante al condón antes de desecharlo, siendo este motivo por el cual la modelo ha dicho que lo demandará por lesiones, siendo esta su segunda demanda tras la infracción de derechos de No Guidance.

Drake explica por qué le puso salsa picante a su condón

El rapero dijo que usa la salsa como una medida de prevención

Te informamos en La Verdad Noticias que el rapero confesó que deposita salsa picante en sus condones después de usarlos para matar a los espermas y evitar que estos sean robados y usados para embarazarse y extorsionarlo, siendo exactamente lo que la modelo trató de hacer durante esa noche.

Aunque la modelo cuya identidad no fue revelada dijo que demandaría a Drake, muchos dicen que esta no procedería, pues Drake no la atacó directamente, puesto que realizó una extracción no consensuada de condón y se lo insertó en su área genital por voluntad propia con intenciones de embarazarse, por lo que dicen que incluso el rapero es quien podría interponer una demanda en su contra.

