Drake lanza 'Nice for what' en menos de 24 horas

El cantante Drake necesitó menos de 24 horas para lanzar 'Nice for what' con videoclip incluido; él afirmó el pasado 5 de abril en el show de Majid Jordan que publicaría un nuevo tema en dicho lapso y vaya que lo cumplió.

La nueva canción del rapero de Toronto es todo un desfile de estrellas femeninas de diferentes ámbitos de la vida artística.

'Nice for What' presenta intérpretes reconocidas como Olivia Wilde (House), Zoe Saldana (Guardianes de la Galaxia), la revelación de Black Panther, Letitia Wright, Michelle Rodriguez (Fast and Furious) y Rashida Jones (La red social) entre otras.

También aparecen figuras del mundo musical como la cantante Syd o la estrella del ballet Misty Copeland. Tampoco falta el toque humorístico con la cómica Tiffany Haddish.

Break a sweat Una publicación compartida por champagnepapi (@champagnepapi) el Mar 27, 2018 at 6:17 PDT

La nueva canción del rapero, producida por Noah '40' y Murda Beatz, hace uso de un sampleado de la canción 'The Misenducation' de la cantante afroamericana Lauryn Hill, algo que ya adelantó el pasado marzo.

Durante el encuentro en el que el cantante reveló la noticia de 'Nice for What', aseguró que está de vuelta en Toronto para terminar su próximo álbum, que será una secuela de Views (2016).

Durante estos dos años, el artista ha publicado el mixtape 'More Life' y, recientemente, el 'EP Scary Hours', en el que está incluido el hit God's Plan.