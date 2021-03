Drake hace historia en la lista Billboard Hot 100 con su nuevo lanzamiento

Lo más reciente de Drake “Scary Hours 2”, ha hecho historia de las listas por solidificación Drizzy como el primer artista en la historia en tener en su debut tres pistas al mismo tiempo en los primeros tres lugares de Billboard Hot 100.

"Whats Next?" se ha ganado su trono en el puesto número 1 como se esperaba, "Wants and Needs" con Lil Baby se encuentra en el puesto 2 y "Lemon Pepper Freestyle" con Rick Ross ha flotado a un sólido número 3, lo que convierte el esfuerzo de tres canciones de Drake en un verdadero creador de historia.

Por supuesto, Drake no es ajeno a monopolizar las listas. En julio de 2020, el tirano Hot 100 se encontró con el récord de la mayoría de los 10 primeros éxitos en la historia de Billboard, obteniendo sus entradas 39 y 40 en el top 10 con una serie de colaboraciones de DJ Khaled a través de "Popstar" y "Grecia". Venció a Madonna, con quien una vez estuvo empatado en 38 entradas.

E incluso antes de eso, en marzo de 2020, Drake se ganó la distinción de tener la mayor cantidad de entradas de Hot 100 de todos los tiempos, un número que desde entonces ha aumentado a 231 entradas, con sus tres últimos éxitos.

Drake ha conquistado los tres primeros lugares de Billboard Hot 100/Foto: Twitter

Drake conquista las listas de Billboard

"What's Next" derriba el también récord "Driver's License" de Olivia Rodrigo, el sencillo debut de la cantante y compositora que acaba de pasar sus primeras ocho semanas en la cima del Hot 100. Claramente, 2021 es un gran año para el éxito en las listas de éxitos. pero como insiste Drake, éste no vino con un paquete.

Tres canciones que debutan en lo más alto de la lista es algo muy importante. Pero monopolizar los tres primeros ya se ha hecho antes. En 2019, Ariana Grande ocupó los tres primeros lugares con "7 Rings", "Thank U, Next" y "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored". Fue la primera artista en lograr la hazaña desde los Beatles en 1964.

Pero Drake tuvo que traer algunos amigos. "Wants and Needs" se ha convertido en la canción de mayor audiencia de Lil Baby hasta el momento y su sexto top 10 en el Hot 100.

"Lemon Pepper Freestyle" es también el sencillo de mayor puntuación de Ross, y su tercer top 10. Las tres pistas son el Las pistas más reproducidas esta semana, según Billboard, justo encima de "Leave the Door Open" de Silk Sonic y "Up" de Cardi B.

Scary Hours 2 ha permitido que Drake ingrese a una clase real de músicos, como uno de los cuatro artistas en la historia del Hot 100 que pasó más de 50 semanas en el puesto 1. Se une a Rihanna, los Beatles y la propia reina de las listas, Mariah Carey.

Si Scary Hours 2 es una indicación de cómo será el 2021 de Drake, su próximo récord Certified Lover Boy hará un gran daño en las listas cuando aterrice. ¿Crees que Drake se merece este reconocimiento en Billboard? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.