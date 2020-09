Drake felicita a Zendaya por hacer historia en los Emmy con la serie Euphoria/Foto: GQ México

Zendaya se convirtió a los 24 años en la actriz más joven en ganar el Emmy a la mejor actriz principal en una serie dramática.

Zendaya, de 24 años, se llevó a casa el Emmy a la mejor actriz principal en una serie dramática por su papel de Rue Bennett en Euphoria de HBO. Drake de 33 años, quien se desempeña como uno de los productores ejecutivos del programa, utilizó su historia de Instagram para enviarle amor a Zendaya después de su histórica victoria en los Emmy. Publicó una dulce foto de Zendaya mientras aceptaba su Emmy. Su mensaje decía: "@Zendaya @euphoria fue un BLOQUEO... felicitaciones".

El rapero Drake demostró sentirse muy orgulloso de la actriz y cantante. Quien a sus 24 años se ha logrado destacar como una de las actrices jóvenes más importantes del cine y la televisión/Foto: Instagram

Zendaya logra histórica victoria en los Emmy 2020

La gran victoria de Zendaya la convierte en la actriz más joven en ganar el premio a Mejor Actriz Principal en una Serie de Drama. También es la segunda actriz negra en ganar el premio a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática. Viola Davis de 55 años, fue la primera en 2015 por su papel en How To Get Away with Murder.

La actriz publicó una selfie en su Instagram después de los Emmy y escribió: "Todavía en la nube ... estoy muy agradecida, todavía sin palabras, con todos mis amigos y familiares que me enviaron mensajes de texto, tuitearon, llamaron, etc. Te prometo que te responderé mañana, cuando haya envuelto mi cabeza en esta noche increíble, hasta entonces ... me iré a dormir y me aseguraré de que esto no sea un sueño".

La ex actriz de Disney reveló estar muy emocionada por haber conseguido el Emmy. En sus rede sociales compartió sus sentimientos y sus fans la felicitaron por llegar tan alto/Foto: Instagram

Muchas de las coprotagonistas de Euphoria de Zendaya, Storm Reid, Hunter Schafer y Barbie Ferreira, enviaron amor a la actriz y cantante después de que ganó el Emmy.

La estrella de Euphoria lució dos looks increíbles durante los Emmy. Mientras presentaba, Zendaya sorprendió con un majestuoso vestido morado y negro. Llevaba un collar lleno de preciosas joyas de color púrpura.

Cuando la anunciaron como ganadora de un Emmy, Zendaya se había puesto una falda de tejido negro mate Giorgio Armani Privé personalizada con lunares rosa empolvado. Combinó la falda con un top bandeau de terciopelo negro que estaba completamente bordado en perlas y cristales. Su cabello estaba recogido en un desordenado peinado. Zendaya tuvo la noche más increíble, eso es seguro.

Zendaya tendrá la oportunidad de ganar otro Emmy en un futuro muy cercano. Euphoria regresa para la temporada 2 y Zendaya retoma su papel de Rue. La temporada 2 aún no ha comenzado a filmarse, pero se espera que comience en los próximos meses. ¿Te gustó la actuación de Zendaya en la serie Euphoria?