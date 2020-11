Drake felicita a Kris Jenner por su cumpleaños pese a diferencias con Kanye West

A pesar de que Drake y Kanye West no están en muy buenos términos, el cantante se aseguró de enviar a su suegra, Kris Jenner un tierno mensaje de cumpleaños, ¿qué decía? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Como los fanáticos de Keeping Up With The Kardashians probablemente ya sepan, ayer, la famosa momager cumplió 65 años y, sin duda, todos los miembros de su familia la colmaron de amor.

Los amigos y seguidores también hicieron lo mismo, celebrando a Kris Jenner en las redes sociales y ¡Drake fue uno de ellos!

El rapero recurrió a sus IG Stories para conmemorar el cumpleaños histórico de Kris Jenner, y volvió a publicar una foto de la matriarca luciendo un traje blanco.

Junto a él, escribió: "Feliz cumpleaños amor siempre (Kris Jenner)".

Esto no es ninguna sorpresa, ya que Drake siempre ha tenido una relación bastante estrecha con el clan KarJenner.

Drake le envió un tierno mensaje a Kris Jenner

¿Drake tiene diferencias con Kanye West?

Por otro lado, Drake tiene una historia bastante complicada y larga con Kanye West!

Los dos han sido amigos de forma intermitente durante más de una década, pasando por muchas disputas y aplaudiéndose el uno al otro varias veces, incluidas duras críticas.

Desde el punto de vista de Kanye, Drake ha sido un gran "compañero de entrenamiento" y un compañero artista que siempre lo motiva a "ir al estudio".

Pero Drake definitivamente no lo vio como una competencia saludable cuando su rival, Pusha T., reveló que Drake tenía un hijo secreto hace un par de años.

Y dado que Kanye había producido el álbum de Pusha, se difundieron rápidamente los rumores de que fue Drake quien expuso a su antiguo amigo, algo que ha negado desde entonces.