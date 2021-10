Drake conquista el numero 1 de Billboard

El Certified Lover Boy de Drake rebota hasta el n. ° 1 en la lista de álbumes Billboard 200 (con fecha del 23 de octubre) por cuarta semana no consecutiva a la cabeza, ya que el conjunto sube desde el n. ° 2 con 94,000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas (14 %) en los EE. UU. en la semana que finalizó el 14 de octubre, según MRC Data.

Certified Lover Boy pasó sus primeras tres semanas en el n. ° 1 (listas de fecha del 18 de septiembre al 2 de octubre), y luego se hizo a un lado para ocupar el puesto n. ° 2 durante las últimas dos semanas, como YoungBoy Never Broke Again 's Sincerely, Kentrell debutó en el No. 1 (Oct. tabla 9-anticuado) y Taylor Swift ‘s audaz (Versión de Taylor) vuelto a No. 1 (Oct. 16 gráfico).

La lista Billboard 200 que lidera Drake, quien ya escuchó el nuevo disco de Adele completo, y esta fue su reacción, clasifica los álbumes más populares de la semana en los EE. UU. Según el consumo multimétrico medido en unidades de álbumes equivalentes. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes de pistas (TEA) y álbumes equivalentes en streaming (SEA).

Drake y otros artistas que conquistan el streaming

Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 pistas individuales vendidas de un álbum, o 3750 con publicidad o 1250 transmisiones de audio y video oficiales de pago / suscripción a pedido generadas por canciones de un álbum. La nueva tabla con fecha del 23 de octubre de 2021 (donde Certified Lover Boy regresa al número 1) se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el 19 de octubre. Para conocer todas las noticias de las listas, siga a @billboard y @billboardcharts en Twitter. e Instagram.

De las 94,000 unidades de álbumes equivalentes de Certified Lover Boy obtenidas en los EE. UU. En la semana que terminó el 14 de octubre, las unidades de SEA comprenden 92,000 (un 14% menos, lo que equivale a 125.77 millones de transmisiones bajo demanda de las canciones del álbum), las ventas de álbumes comprenden 1,000 (menos 9%) y las unidades TEA comprenden 1.000 (un 10% menos).

Don Toliver aterriza su álbum con las listas más altas hasta el momento, ya que Life of a Don debuta en el número 2 en el Billboard 200 con 68,000 unidades de álbumes equivalentes. De esa suma, las unidades de SEA comprenden 49.000 (lo que equivale a 64,13 millones de transmisiones a pedido de las canciones del álbum), las ventas de álbumes comprenden 18.000 (todas de una descarga digital, ya que no hay ningún producto físico disponible) y las unidades de TEA comprenden una suma insignificante.

Life of a Don supera el debut número 7 y el pico de su único álbum anterior, Heaven or Hell (lista del 28 de marzo de 2020).

YoungBoy Nunca rompió de nuevo de Atentamente, Kentrell sube 4-3 con 51 000 unidades de álbum equivalentes obtenidos (28%), mientras que Meek Mill ‘s Caro Dolor cae 3-4 con 46.000 unidades (abajo 51%). Life of a Don , Sincerely y Expensive Pain se lanzaron a través de Atlantic Records, lo que le dio al sello tres de los cuatro primeros en el Billboard 200 por primera vez desde la lista del 20 de enero de 2018. Esa semana, Atlantic celebró los Nos. 1, 2 y 4 ranuras con la banda sonora de The Greatest Showman , Ed Sheeran ‘s ÷ (Dividir) y Bruno Mars ' 24K magia , respectivamente. (Life of a Don se lanzó a través de Cactus Jack / WeRunIt / Atlantic, Sinceramente a través de Never Broke Again / Atlantic y Expensive Pain a través de Maybach / Atlantic).

De vuelta a los nuevos Billboard 200, Olivia Rodrigo ‘ex número 1 s Sour subidas 6-5 con un poco más de 43.000 unidades equivalentes álbum ganaron (menos del 1%), Lil Nas X ‘s Montero sumerge 5-6 con 43,000 (abajo 5%) y Doja Cat ‘s Planet Su es un no-motor en el No. 7 con 42.000 unidades (2%).

El ex No. 1 Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen sube 9-8 con 42,000 unidades de álbumes equivalentes ganadas (un 6% más). El álbum debutó en la cima de la lista hace 40 semanas y aún no ha salido del top 10. Tiene la quinta mayor cantidad de semanas en el top 10 entre los álbumes de country de todos los tiempos (con álbumes de country definidos como aquellos que son elegibles para Billboard 's Lista de álbumes de países superiores). Por delante de ella son de Swift Sin Miedo (58 semanas), Shania Twain ‘s Come On Over (53), Garth Brooks ' Ropin el viento se llevó (50) y Billy Ray Cyrus Algunos dio todo (43).

Dangerous es solo el tercer álbum de country que pasa sus primeras 40 semanas en la lista en el top 10, después de que Ropin 'the Wind gastara sus primeros 50 en la región (28 de septiembre de 1991 al 5 de septiembre de 1992 en las listas con fecha) y Some Gave All se mantuvo en el top 10 durante sus primeras 43 semanas (listas del 6 de junio de 1992 al 27 de marzo de 1993).

Completando la nueva parte superior 10 en la cartelera 200 son un par de ex número 1s: Kanye West ‘s Donda eleva 10-9 (33.000 unidades de álbum equivalentes obtenidos; abajo 12%) y The Kid LAROI ‘s F * ck Amor escaladas 12-10 (32.000 unidades; 4% menos).

¿Crees que Drake se merece estár en el primer puesto?, dinos tu opinión en los comentarios y siguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.