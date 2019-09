Drake Bell presume en HOY su nueva canción con Jorge Blanco

El ex protagonista de Drake y Josh y el ex protagonista de Violetta unieron sus voces en una nueva canción que hará mover el cuerpo a toda la fanaticada, se trata por supuesto del mexicano Jorge Blanco, y el estadounidense Drake Bell, quien no deja de sorprender con su amor hacia nuestra patria.

Hemos visto a Drake Bell en múltiples facetas, como cantante de Rockabilly, cantante de blues, y ahora de música urbana, por ello, Drake Bell no nos deja de sorprender con el amor que le tiene a México, ya que desde hace varios sencillos ha cantado en español, y esta vez lo hace a dúo de Jorge Blanco con su tema “No perdamos más tiempo”

La canción es un track del género urbano en donde ambos cantantes dan lo mejor de sí para crear una pista súper sensual.

Drake Bell acudió al programa Hoy para dar los pormenores de dicha canción, y en el programa aprovecharon para reconocer al actor por respetar a México, y ser básicamente un compatriota más.

“Drake ya es más mexicano que nada, habla re bien el español”, dijo Paul Staneley

“Aparte siempre que juega México se pone la playera, siempre está apoyando a la selección nacional, bien mi Drake” dijo Mauricio Mancera a Drake Bell en pleno programa.

Y es que en múltiples ocasiones el propio Drake Bell ha sido quien confesó amar nuestro país, por algo tan sencillo como lo es su comida, su gente, sus tradiciones, y en general la vibra que le causa estar en México.

En el video que se posteó en la cuenta de YouTube del programa Hoy, Drake Bell recibió cientos de positivos comentarios, donde le piden que se quede para siempre en nuestro país.

“Me encanta Drake Bell siempre anda en México, Drake Bell es un amor, ya que se quede aquí”, le comentaron.

