Drake Bell enciende al público femenino con candentes escenas

Uno de los ídolos que marcó muchas generaciones es sin duda Drake Bell, ya sea por su trabajo en el cine, televisión o la música, siendo este espacio donde está más activo últimamente. Drake estrenó ayer su nuevo video musical llamado ‘Rewind’, con este sencillo expresa que se sumergió en algo que nunca había hecho, grabar una canción que no era su estilo. Pero en este video se pueden ver escenas muy sensuales, mismas que Drake Bell compartió en redes sociales.

INSPIRACIÓN

Una de las principales inspiraciones para la creación de este fue el amor. “La canción habla sobre la delgada línea que divide al amor verdadero y la pasión. El cómo se ve. Lleva un poco de inspiración de 50 sombras de Grey. El cómo nos cuestionamos muchas veces lo que estamos sintiendo por otra persona, si es amor verdadero o solamente un espacio de calentura o pasión”, comparte.

Junto a ‘Rewind’, el cantante también promociona otro sencillo titulado ‘Honest’ en el tour que está realizando en diferentes ciudades de Estados Unidos y Sudamérica. Afirma que México no se quedará fuera de esta gira y próximamente se publicarán las fechas de sus presentaciones en tierra azteca.

Para Bell, México es como su segundo hogar e indica que una de las cosas que más le gusta son las mujeres de este país. En su carrera, México ha sido una plataforma muy grande para él .

El 18 de diciembre de 2008 lanzó un DVD titulado In Concert In Auditorio Nacional, esto como resultado de su primer gira por México. El DVD muestra a su banda en vivo mientras da un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en octubre de 2008. También presenta dos nuevas canciones y cinco covers.

En junio de 2010, Bell realizó una segunda gira por México visitando Monterrey, Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México. En 2011 realizó un show íntimo en el Lunario del Auditorio Nacional.

En febrero de 2016 se presentó en México, donde dio cinco conciertos íntimos: dos en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, dos en el Café Iguana de Monterrey y uno en el C3 Stage de Guadalajara. Durante esta minigira, Bell estuvo acompañado por un par de músicos mexicanos, entre ellos Axcel Lir.

“Es muy difícil elegir lo que más me gusta porque son muchas cosas las que me gustan, la gente, la comida, las mujeres , el arte, la arquitectura, simplemente llegar a México me pone contento, me hace sentir en casa México es como mi segundo hogar”.