Dragon Prince temporada 4: Fecha de estreno en Netflix, elenco y más

The Dragon Prince (El Príncipe Dragón) es una serie animada producida por Netflix, creada por Aaron Ehasz (guionista de Avatar: The Last Airbender) y Justin Richmond (director del videojuego Uncharted). Hasta el momento estreno un total de 3 temporadas y dejó todo preparado para una cuarta entrega.

Todo sobre Dragon Prince 4

Aunque no hay información oficial confirmada, sí recopilamos todo lo que se sabe de una nueva temporada de la serie animada por Wonderstorm. Según información de Auto Freak, el posible retraso para un anuncio sobre la temporada 4 se debe a la pandemia por Coronavirus (COVID-19); debido a ello netflix pausó todas sus producciones.

Sabemos que la primera temporada de Dragon Prince estrenó en septiembre de 2018, la segunda parte en febrero de 2019 y la temporada 3 en noviembre de 2019. Así que los fans habían calculado que una cuarta entrega llegaría en mayo de 2020; pero esto nunca ocurrió.

Sobre la temporada 4 de Dragon Prince

También se espera que el reparto de actores y elenco sea el mismo que sus temporadas predecesoras, pues tuvimos un gran desarrollo de personajes al final de la temporada 3. Así que tendríamos a Jack DeSena (voz de Sokka en Avatar) como Callum, Paula Burrows como Ryla, Sasha Rojen como Ezran y Jason Simpson como Viren.

Ya que cada una de las temporadas se dividió en 9 capítulos cada una, tenemos un total de 27 episodios hasta el momento; siendo el Libro 1: Luna, Libro 2: Cielo y Libro 3: Sol. Así que cabe la posibilidad de que el Libro 4 tenga que ver con la “Tierra”; siendo un estilo muy similar al de Avatar: The Last Airbender con “Agua, Tierra y Fuego”.

Argumento de Dragon Prince 4

Recordando que la serie animada de Netflix nos lleva a un mundo donde la fantasía, criaturas mágicas y míticas están presentes. Todo sucede en una guerra constante entre los humanos que habitan Nadia con demás continentes de elfos y dragones; pero a su vez vivimos las aventuras de un príncipe dragón y un príncipe humano.

En la temporada 4 de “El Príncipe Dragón”, esperamos ver un desenlace del gran conflicto; o al menos más progresos en las habilidades mágicas de Callum, el romance entre este joven y la elfa Ryla, al igual que el siguiente movimiento de la hija de Viren. ¿Acaso podrán restablecer la paz? ¿Qué pasará con el malvado Aaravos que cayó al precipicio?