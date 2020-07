Dragon Ball y My Hero Academia se encuentran en asombrosa ilustración de Gohan/Foto: BitMe

Gohan ha sido un personaje increíblemente interesante en el mundo de Dragon Ball, equilibrando su vida como erudito con la de un guerrero Z que constantemente busca expandir su nivel de poder para luchar contra las amenazas al mundo, y un fanático ha decidido fusionar el hijo de Goku con el del líder de My Hero Academia, Midoriya Izuku.

Aunque Gohan siempre ha luchado con su propio poder interno, ¡tiene mucho en común con Dek, el heredero de One For All, que está trabajando para convertirse en el nuevo "Símbolo de Paz" para el mundo!

En Dragon Ball Super, Gohan comenzó con una falta severa cuando se trataba de seguir su entrenamiento, apenas teniendo la capacidad de transformarse en un Super Saiyan una vez que Freezer volvió a la vida y amenazó con destruir el mundo.

Al entrenar junto a su mentor Piccolo en anticipación del Torneo de Poder, un torneo que reunió a luchadores de todos los mundos del multiverso, Gohan pudo lograr su poder "Místico" una vez más que usó durante la Saga Buu, y se convirtió en uno de los miembros más fuertes del Universo 7 en general.

En el arco Moro actual del manga, Gohan está por encima de su cabeza junto con el resto de los Z Fighters, pero ha demostrado sus habilidades una y otra vez.

La fusión de Dragon Ball con My Hero Academia

El usuario de Reddit, Pine_Juuce, compartió este fantástico arte de fanáticos que imagina cómo sería Gohan si fuera parte de la Clase 1-A en la Academia UA, vistiendo la ropa del heredero de All Might's Quirk y definitivamente cumpliendo con el mantra de Plus Ultra.

Un fanático de ambos animes y mangas decidió fusionar las historias en el hijo de Goku. Su publicación fue compartida en el sitio Reddit y consiguió miles de likes y comentarios de otros fans que les gustó la creación/Foto: Reddit

Actualmente en My Hero Academia Arc, Gohan definitivamente sería útil para los héroes de UA Academy, ya que la Guerra de Liberación Paranormal está reclamando una serie de bajas en todos los lados.

Con la última historia que amenaza con cambiar el mundo de UA Academy tal como la conocemos, dando a los villanos una ventaja sobre lo que no hemos visto antes en la franquicia, un Super Saiyan definitivamente sería un as bajo la manga. Los héroes profesionales!