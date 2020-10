Dragon Ball: técnicas que todo personaje la franquicia debería conocer

Por cada Z Fighter dentro de la franquicia Dragon Ball, tienen entre uno y muchos ataques que pueden llamar exclusivamente suyos, con Vegeta recientemente obteniendo su propio ataque único y Goku siendo el único luchador que puede acceder a Ultra Instinct.

Aunque los niveles de poder de los Z Fighters varían enormemente en este punto, Super ha hecho un buen trabajo al enfocarse en los luchadores individuales tanto en el Torneo de Poder como en el último Arco de Moro.

Técnicas en Dragon Ball

Kaioken

Una de las técnicas más poderosas de Goku antes de que aprendiera a acceder a las transformaciones conocidas como Super Saiyan, Kaioken le fue enseñado a Son por el Rey Kai cuando estaba en el más allá después de su muerte durante la batalla contra su hermano Raditz.

Desde que Goku aprendió este movimiento, no ha habido ninguna evidencia de que él sea el único que podría usar esta técnica en el campo, y esta técnica desarrollada por King Kai le permite al usuario multiplicar su nivel de poder varias veces.

Por supuesto, el inconveniente de este poder es que el cuerpo sufre una gran cantidad de estrés, pero imaginamos que los personajes humanos de Dragon Ball aprovecharían la oportunidad de aprender esto, y Goku podría ser un maestro perfecto para ello.

Spirit Bomb

Al igual que el Kaioken, Son Goku aprendió a aprovechar el poder de todos los seres en la Tierra, y a veces más allá, y a acumularlo en una bola de energía gigante que podía lanzar a sus oponentes.

No hay nada que indique que necesitas tener un nivel de poder gigante para dominar esta técnica, y ciertamente no ser un Saiyan, entonces, ¿por qué Goku no analiza cómo cada Z Fighter podría lograr la creación de uno de estos en caso de que esté incapacitado?

Ultimate/Mystic

Cuando Gohan se reunió con el Elder Kai durante la Majin Buu Saga, el Dios anciano pudo usar un ritual que desbloqueó el potencial oculto dentro del hijo de Goku. Llevándolo a un nivel en el que era mucho más fuerte que Goku como Super Saiyan 3 y la encarnación de Buu conocida como "Super Buu".

Estaba claro que Gohan había alcanzado un nivel de poder completamente nuevo. Mientras que los gustos de Krillen, Tenshinhan y Yamcha podrían no acercarse a los niveles de "Ultimate Gohan" ya que sus "potenciales" no son tan altos, pero sin duda obtendrían grandes aumentos de todos modos.

Goku como Super Saiyan 3

Instant Transmission

Tal como está en el manga de Dragon Ball Super, hay dos personajes que tienen la capacidad de usar Transmisión instantánea tanto en Goku como en Vegeta.

Con la técnica desarrollada en el Planeta Yardrat, un luchador solo necesita detectar un nivel de energía de un compañero de combate o criatura en todo el universo para teletransportarse instantáneamente cerca de ellos.

Con Vegeta aprendiendo a usar la Transmisión Instantánea, de alguna manera, en cuestión de minutos, ¡podríamos ver a Goku tomando uno o dos días para enseñar a los otros Z Fighters cómo teletransportarse en su tiempo libre y hacerlos mucho más efectivos como luchadores en general!

Healing

Si bien no hay un Z Fighter actualmente que tenga la capacidad de curar a otros guerreros con su propio poder, ¡la habilidad fue objeto de burlas en Planet Yardrat como algo que Vegeta podría aprender! Ciertamente, un viaje de campo al Planet Yardrat podría valer la pena para que los personajes del anime de Dragon Ball lo aprendan.