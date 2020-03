Dragon Ball Z: Mira un increíble cosplay de Trunks (FOTOS)

Trunks es el hijo de Bulma y Vegeta en el anime de Akira Toriyama titulado Dragon Ball Z, siendo la secuela animada de Dragon Ball. La popularidad de la serie es de las más vistas en la comunidad cosplay y el famoso cosplayer Misch Axel presume en Instagram,una de las caracterizaciones más detalladas del guerrero saiyajin.

Misch Axel comentó en su cuenta de Instagram que realizar el cosplay de Trunks del futuro fue uno de sus sueños desde la infancia, así que puso mucho espero en la caracterización de pies a cabeza, destacando su talento como “makeup artist” y estilista de pelucas para igualar toda la apariencia del personaje de DBZ.

Con más de 333 me gusta en una de sus publicaciones con el cosplay de Trunks, el famoso de origen alemán completó el aspecto del personaje llevando la icónica chamarra con los logos de la Capsule Corp, siendo de las caracterizaciones más espectaculares del universo de Dragon Ball Z.

Así luce Trunks en el mundo real

El talentoso Misch Axel es gran amigo del mundialmente conocido cosplayer profesional Leon Chiro, con quien ha deslumbrado recreando a varios personajes del anime y videojuegos como “Cloud Strife de Final Fantasy VII” o “Noctis Lucis Caelum de Final Fantasy XV”, ambos los protagonistas de sus respectivas historias.

Te puede interesar: Cosplay: Leon Chiro recrea a Gladiolus de Final Fantasy XV

No hay duda que ver este tipo de trabajos, es una inspiración para todas las personas que sueñan con realizar el cosplay de sus personajes favoritos, así que debes tomar en cuenta las recomendaciones de profesionales como Misch Axel y no dudar en que podrás conseguir un look de lo más idéntico al original.

Fotos: Instagram @misch.axel y DeviantArt por Niiii-Link