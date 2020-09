Dragon Ball Z: Lo peor que Goku ha hecho en el famoso ANIME

Aunque el doblaje de Dragon Ball Z hizo todo lo posible para hacer que Goku se pareciera más a una figura de Superman, a diferencia de su descripción en el manga, no podía ocultar el hecho de que el Saiyan no siempre es tan puro de corazón.

Fuera del combate, donde los niveles de poder ya no son el nombre del juego, Goku es un tipo bastante despreocupado, pero eso no excusa para algunas de sus payasadas que según algunos fans, traspasan límites.

Goku se enfrenta a "Black Goku" en Dragon Ball Super, nuevo spin-off del anime

Muchas de las acciones más cuestionables de Goku se pueden atribuir a su enfoque de la batalla: siempre quiere luchar contra los oponentes más fuertes. Esa mentalidad no es lo que cualquier persona cuerda llamaría saludable, especialmente cuando resulta en que maníacos como Freezer y Cell puedan causar aún más estragos, a expensas de un duelo emocionante.

Sin embargo, a pesar de todo, la peor indiscreción del héroe del anime solo está indirectamente ligada a la lucha. En cambio, involucra directamente lo que posiblemente sea el punto ciego más grande de Goku: las mujeres.

La historia de Goku con las mujeres

Habiendo sido esencialmente criado en la naturaleza por su abuelo, Goku no recibió mucha educación. Es más que brillante cuando se trata de luchar, pero le faltan muchas otras áreas, una de las brechas más atroces son sus habilidades de interacción humana.

Goku y Bulma en los primeros episodios de Dragon Ball

Goku se preocupa profundamente por sus amigos y su familia, pero el manejo diario de esas relaciones puede ser difícil. Esto es doblemente cierto para las mujeres de su vida, especialmente en sus primeros días; aunque su abuelo le enseñó a ser respetuoso con el sexo opuesto, pero la teoría y la práctica son dos cosas diferentes.

Al conocer a Bulma por primera vez, un joven Goku levanta su falda para comprobar si tiene una cola como él, su primer encuentro con su futura esposa, Milk, no fue mucho más fácil y para agravar aún más el problema, presenciar los fracasos relacionados con las mujeres de Yamcha, así como el mujeriego del Maestro Roshi, no mejora su comprensión sobre las mujeres a medida que crece.

Afortunadamente, él mismo no se convierte en un mujeriego, pero es tan distante como siempre: cuando Milk lo ve de nuevo por primera vez en años, ambos ahora en su adolescencia y enfrentados entre sí en un torneo, Goku no responde a su afecto, no porque no sienta nada por ella en el sentido tradicional, sino porque no tiene idea de quién es ella, ¡Ups!.

Actualizar su memoria es una hazaña admirable por parte de Milk, por no hablar de nunca divorciarse del Saiyajin más adelante.

Independientemente, es seguro decir que Goku pasó gran parte de su vida tan concentrado en el entrenamiento que nunca descubrió estas habilidades básicas para la vida lo que conduce a lo que es, posiblemente, su ofensa más repugnante, según algunos fans.

El trato de Goku con el Viejo Kai

En el episodio "True Saiyans Fight Alone", el increíblemente poderoso Kid Buu ha destruido la Tierra, y los héroes están buscando una manera de restaurar el planeta.

Entonces visitan el Mundo Sagrado de los Kai, seres parecidos a dioses que potencialmente podrían otorgar al hijo de Goku, Gohan, la fuerza suficiente para terminar la pelea.

Goku y Gohan en el episodio, "True Saiyans Fight Alone"

Por supuesto, simplemente pedir tal poder no va a ser suficiente, por lo que Goku decide llegar a un acuerdo. Ahora, si hay algo que el guerrero sabe sobre su antiguo maestro Roshi, es que es un cretino lascivo.

El mayor Kai, conocido como Viejo Kai, parece lo suficientemente similar a Roshi, por lo que Goku lo usa como palanca, prometiéndole al dios la oportunidad de "besar" a una mujer terrestre. La proposición es bastante desordenada por sí sola, pero luego Goku sugiere a Videl ... la novia de Gohan.

En primer lugar, este es un padre que ofrece la novia de su hijo a otro hombre. En cualquier otro contexto, esto podría conducir fácilmente a la cárcel, y en segundo lugar, Videl es menor de edad, lo que hace que todo sea aún más espeluznante. Gohan, obviamente, se niega.

La siguiente táctica de Goku es ofrecer a Bulma, el viejo Kai acepta, y cuando discute el uso de las esferas del dragon para restaurar la tierra, Goku apacigua al dios recordándole que Bulma lo está esperando, diciendo esto frente a Vegeta, su esposo. Vegeta tiene todo el derecho a estar enojado por el comentario, pero tampoco es inocente, ya que sugiere que Goku le ofrezca Milk en su lugar.

¿Su respuesta? Milk no es tan bonita como Bulma (aunque podría haber mentido para no ofrecer a su propia esposa) Cosas problemáticas y sexistas, por todas partes.

Las amenazas universales son algo habitual en la franquicia Dragon Ball, lo que hace que muchas de las acciones relacionadas con el combate de Goku sean menos impactantes que emocionantes, pero esta serie nunca fue la más progresiva en lo que respecta al manejo de sus personajes femeninos.

