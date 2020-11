Dragon Ball Super carece de violencia ¿Esto es su mayor debilidad?

Dragon Ball Super ha hecho todo lo posible para estar a la altura de la influencia masiva de su serie anterior Dragon Ball Z, pero una de las grandes quejas que los fanáticos tienen con la nueva serie, es que no cumple con las expectativas de la cantidad de violencia por la que se conocía la franquicia de Akira Toriyama.

¿Qué puede mejorar Dragon Ball Super?

La disminución de la violencia para Dragon Ball Super es algo real y esto podría influir en que la segunda temporada atraiga a más o menos audiencia. Para ser claros, ha habido mucha violencia en DBS, ya que los personajes incluso se han desintegrado; como muchos fanáticos recordarán con las aventuras de Goku, Vegeta y el resto de los Z Fighters.

Lo que parece faltar en el anime de Dragon Ball Super es sangre, con muchos personajes golpeados, pateados y destruidos, pero sin dejar caer nada del líquido rojo durante algunas de las escenas más importantes de la serie Shonen. Específicamente, durante el Torneo de Poder, cuando Freezer fue golpeado implacablemente por el Dios de la Destrucción y no derramó sangre durante el encuentro.

Foto: Toei Animation - Dragon Ball Super

Sin embargo, ¿esto finalmente importa para la serie de anime? Si y no. No verla en absoluto minimiza un poco las peleas cuando se trata de agregar drama a la trama, y quita parte del impacto de estas batallas. La Verdad Noticias te recuerda que la muerte en Dragon Ball ya es algo que no es “tomado en serio” en toda la serie Shonen.

Si bien las batallas de Dragon Ball Super siguen siendo algunos de los mejores momentos de la franquicia en su conjunto, solo podemos imaginar que serían quizás más impactantes si pudieran incluir escenas más desgarradoras.

Te recomendamos leer: Dragon Ball: Todo lo que debes saber de la serie anime más famosa del mundo

En Dragon Ball Z, las escenas de Saiyan Saga, Freeza Saga y Android Saga resonaron específicamente mucho más, ya que aunque se podía desear que los héroes volvieran a la vida, los momentos oscuros se hicieron mucho más importantes gracias a la violencia. Sin embargo, en Dragon Ball Super aún tenemos esperanza de que el Moro Arc del manga nos de algo más de líquido rojo.