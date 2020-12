Dragon Ball Super: VEGETA mostrará toda su IRA en el nuevo capítulo 67

Dragon Ball Super concluyó su historia épica (de larga duración) "Prisionero de la Patrulla Galáctica" en el capítulo más reciente del manga. Sin embargo, si bien la historia concluyó con la gran pelea entre Goku, Vegeta y el malvado hechicero Moro (con la Tierra atrapada en el fuego cruzado), todavía hay una limpieza importante que debe hacerse.

Al decir “limpieza”, La Verdad Noticias se refiere a resolver todo el caos que dejó Moro y todo esto antes de que la Patrulla Galáctica realmente pueda descansar. Por un lado, la desaparición de Merus, el ángel convertido en patrullero galáctico ha atraído la atención del Gran Sacerdote y los dioses.

Luego está el pequeño problema de que Goku y Vegeta necesitan una salvación importante. El Príncipe Saiyajin se siente bastante molesto después de la pelea con Moro. Eso es porque la batalla estuvo peligrosamente cerca de la Tierra aniquilada y / o el universo cuando el villano robó el nuevo poder divino de Goku de Ultra Instinct en Dragon Ball Super.

¡Spoilers Dragon Ball Super 67!

Incluso con la nueva técnica de Control del Espíritu de Vegeta que le dio a Goku un impulso al estilo Bomba Espiritual del chi de los habitantes de la Tierra, no fue suficiente; se necesitaba un chi a nivel de dios para provocar el gran impulso que necesitaba Goku.

Durante la batalla, Vegeta no tuvo tiempo de hacer preguntas sobre de dónde obtuvo la energía necesaria; sin embargo, después de la batalla, Vegeta no tiene más que preguntas. El hecho de que Goku no esté tan preocupado tiene a Vegeta furioso:

"Vegeta de repente le pregunta a Goku sobre la fuente de poder increíble al final, pero Goku tampoco lo sabe, diciendo que todavía hay algunos tipos increíbles en la Tierra después de todo”, dice la traducción a los nuevos spoilers del manga DBS 67.

“Enojado, Vegeta sigue presionándolo para obtener respuestas, pero Goku dice que lo entenderá. Cuando llegue el momento”

Los primeros borradores de la escena hacen que parezca la típica escena cómica entre el brusco Vegeta y el distante Goku. Sin embargo, los fanáticos de Dragon Ball saben que esta pregunta por la que Goku está siendo tan arrogante resultará tener un gran impacto en su futuro.

Foto: Shueisha

La energía divina que Goku necesitaba (y Vegeta reunió para él) vino de Uub, la reencarnación mortal de Majin Buu. En algún momento en el futuro, Uub es seleccionado para ser el sucesor de Goku como protector de la Tierra, como se ve en el epílogo flashforward de Dragon Ball Z.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: 5 mejores momentos del anime y manga en 2020

Cómo los eventos de Dragon Ball Super se sincronizan con ese final visto en DBZ ha sido una pregunta importante; y ahora el misterio de Uub (y el afán de Vegeta por resolverlo) ha comenzado a traer esa respuesta a la vista en la serie Shonen.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!