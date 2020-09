Dragon Ball Super: Top 10 de los personajes más carismáticos del anime

Dragon Ball Super es una serie llena de muchos personajes dinámicos que han cambiado a lo largo de los años, todos con sus propios rasgos de personalidad que los han convertido en personajes memorables durante décadas.

Si bien la mayoría de estos personajes de anime son extremadamente poderosos, no todos son agradables, no solo por sus personalidades, sino también por sus acciones (y a veces por su falta de acción).

Top 10 personajes carismáticos de DBS

Hay un puñado de personajes creados por Akira Toriyama, tanto nuevos como antiguos, que han seguido ocupando un lugar especial en los corazones de los fanáticos de todo el mundo.

Todos aportan algo diferente a la mesa, ya sean sus técnicas, actos de heroísmo o simplemente sus personajes únicos que hacen de Dragon Ball Super una franquicia que vale la pena seguir.

10 - Maestro Roshi

Foto: Maestro Roshi en DBZ

El Maestro Roshi es uno de los luchadores más hábiles de la Tierra. Sus enseñanzas sirvieron como base para la técnica de Goku. En Dragon Ball Super, mostró a los fanáticos lo dedicado que está al arte de las artes marciales durante su lucha contra algunos de los guerreros más feroces del Universo 4.

En el manga, se ganó el respeto que merecía de sus compañeros del Universo 7, así como de la base de fans en general, después de aprovechar una técnica similar a Ultra Instinct para esquivar algunos de los golpes de Jiren.

9 - Krilin

Foto: Krilin

Cuando se presentó a Krilin por primera vez, fue difícil para algunos fanáticos tomarle agrado de inmediato debido a su animosidad hacia Goku. Con el tiempo, Krillin creció en muchos fanáticos, convirtiéndose en el mejor amigo de Goku y uno de sus aliados más leales.

A pesar de ser superado desde el comienzo de Dragon Ball Z, él jugó un papel fundamental en las batallas contra enemigos como Nappa y Vegeta, Freezer, la Fuerza Ginyu, Cell e incluso Buu, dejando de lado sus propios miedos para proteger a quienes lo rodeaban.

En Dragon Ball Super, su simpatía sufrió un pequeño golpe ya que comenzó a dudar de sí mismo con demasiada frecuencia, incluso cuestionando si podía o no enfrentar los gruñidos básicos de los guerreros de Freezer.

8 - Majin Boo

Foto: Toei Animation

Originalmente, Majin Buu comenzó como uno de los villanos más formidables de la serie, pero después de expulsar el mal de su cuerpo, se comprometió a luchar con el resto de los Guerreros Z en lugar de luchar contra ellos.

Es como un niño grande y tonto, pero increíblemente fuerte, lo que dificulta hacer cualquier cosa que no sea como él. Los fanáticos estaban encantados de verlo enfrentarse a Basil durante la Zen Expo debido a su estilo de lucha poco convencional pero efectiva.

Sin mencionar, el hecho de que su breve período como una versión más en forma de sí mismo hizo que los fanáticos se emocionaran aún más por el Torneo de Poder de lo que ya eran (a pesar de que Majin Buu ni siquiera participó).

7 - Gohan

Foto: Dragon Ball Super "Gohan"

Desde el primer episodio de Dragon Ball Z hasta la derrota de Cell, una de las principales subtramas de la serie fue el desarrollo de Gohan en un guerrero. Hubo un momento en que Gohan era, sin duda, el mejor personaje de Dragon Ball, experimentando una gran cantidad de desarrollo a medida que continuaba creciendo con cada batalla.

Y aunque su turno hacia lo académico tiene sentido para su personaje, muchos fanáticos no apreciaron lo suave que se había vuelto después de años de dedicarse a lo académico en lugar de a las artes marciales.

Aunque hizo un regreso para el arco del Torneo de Poder, aprovechando todo su potencial una vez más, sería más carismático si hubiera tomado su entrenamiento tan en serio al principio del anime.

6 - Androide 17

Foto: Dragon Ball Super

La mayoría de los fanáticos nunca podrían haber predicho que Androide 17 se convertiría en uno de los aliados más prominentes y poderosos junto a Goku. Hizo su peso durante el Torneo de Poder, tanto que en realidad terminó siendo el último hombre en pie.

Podría haberse convertido en una máquina de matar como lo hizo su futura contraparte, pero en su lugar eligió dedicar su vida a proteger a los animales en una isla constantemente atacada por los cazadores furtivos y se centró en incapacitar a los cazadores furtivos al no matarlos.

Sin él, Goku y Vegeta no habrían durado tanto como lo hicieron. 17 estaba dispuesto a sacrificar su vida para que pudieran ganar, y no tuvo reparos en usar su deseo de las Super Dragon Balls para restaurar los otros universos que habían sido borrados.

5 - Bulma

Foto: Dragon Ball Super, Bulma

Si bien Bulma no es una luchadora, es uno de los personajes más influyentes de todo Dragon Ball Super. No solo es fácil de gustar porque los fanáticos la han visto crecer de una adolescente vanidosa a una científica y madre responsable, sino que de alguna manera, ella comenzó la historia.

Si no fuera por Bulma, no existiría la búsqueda de las Esferas del Dragón en primer lugar, lo más probable es que Goku nunca hubiera abandonado el Monte Paozu, y nunca hubiera viajado para crear tantos amigos y enemigos que nos han mantenido entretenidos durante tantos años.

4 - Piccolo

Foto: Dragon Ball Z

Piccolo era uno de los personajes más despreciables de todo Dragon Ball, pero a lo largo de los años, logró abrirse camino en los corazones de los fanáticos después de sus continuos actos de heroísmo.

No dudó en trabajar junto a Goku para derrotar a Raditz y salvar el planeta que ambos llamaban hogar, y no le importaba proteger a Gohan durante su lucha contra Nappa, a pesar de saber que sería asesinado como resultado.

Piccolo se comporta con honor en la batalla, y siempre está ahí para Goku cuando lo necesita, sin mencionar el hecho de que es el perfecto niñero híbrido de Saiyajins después de tratar con gente como Gohan, Goten, Trunks y Pan.

3 - Trunks del Futuro

Foto: Dragon Ball Z, Future Trunks

No hay mucho que realmente disguste de Future Trunks. Viajó al pasado para salvar la línea de tiempo principal de un destino desastroso similar al suyo, y como los fanáticos descubrieron en Dragon Ball Super, jugó un papel clave en la defensa de la gente de la Tierra de Goku Black.

Una de las razones por las que Future Trunks es tan querido es porque tiende a hacer las cosas. A diferencia de Goku, Vegeta y Gohan, él entiende que darle tiempo al enemigo para encenderse, a menudo puede inclinar la balanza a su favor.

Hay una razón por la que lo trajeron de vuelta en Dragon Ball Super. También hay una razón por la que los fanáticos apenas se quejan de eso y por qué es uno de los personajes más carismáticos de toda la serie.

2 - Vegeta

Foto: Toei Animation, Vegeta

Vegeta ha recibido más desarrollo de personaje que cualquier otro personaje de Dragon Ball. Con cada villano importante, aprende algo más sobre sí mismo y crece gracias a ello.

Si bien muchos fanáticos pueden haberlo despreciado durante mucho tiempo debido a sus orígenes como villano, él se abrió camino en los corazones de los fanáticos durante la batalla contra Freezer, donde motivó a Goku a derrotar al tirano que lo convirtió en quien era.

A partir de ese momento, los fanáticos lo vieron evolucionar de un antihéroe a un héroe genuino tan puro de corazón como cualquier otro guerrero Saiyajin. Después de luchar con eso durante tanto tiempo, ahora entiende lo que significa ser completamente desinteresado y lucha por los demás en lugar de por sí mismo.

Con su forma Super Saiyan Blue Evolved, los fanáticos están contentos de ver a Vegeta con una transformación propia a la que Goku no puede acceder en el anime (al menos por ahora).

1 - Goku

Foto: Toei Animation, Goku

Como personaje principal de Dragon Ball, Goku sigue siendo el mismo guerrero inocente, a menudo despistado, que los fanáticos han conocido desde el principio, que es también de donde proviene gran parte de su atractivo.

Goku inspira a los fanáticos a ser la mejor versión de sí mismos que pueden ser, al mismo tiempo que inspira a los fanáticos a esforzarse más allá de sus límites, tal como él continúa haciéndolo una y otra vez.

Si bien muchos espectadores expresaron su disgusto hacia la versión más infantil de Goku representada en Dragon Ball Super, el hecho es que la mayoría de los que se han encontrado con él han cambiado desde su encuentro.

¡La mayoría de los Guerreros Z comenzaron incluso como sus enemigos! Aunque Goku no es el único personaje que los fanáticos ven en el anime, un episodio no se siente completo si no aparece en él.

Te puede interesar: Dragon Ball Super: Una muerte genera nuevas preguntas sobre el Gran Sacerdote

Los fanáticos de Dragon Ball Super lo han visto crecer de niño a hombre, y con eso, llega un nivel de intimidad que no se comparte con ningún otro personaje de la serie. ¡Por siempre el más carismático de todos!