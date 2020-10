Dragon Ball Super: The Boys demuestra que Antony Starr es el “Perfect Cell”

Homelander de Antony Starr en The Boys, tiene todos los ingredientes de un Cell de acción real en Dragon Ball Super. A pesar de ser el venerable sensei del anime y el manga, Dragon Ball sigue siendo fuerte con una serie de cómics moderna y una serie de películas de éxito internacional.

Pero a pesar de la popularidad sostenida de Dragon Ball, cuanto menos se diga sobre la desafortunada aventura live action de Goku, mejor. Nos referimos a “Dragonball: Evolution” que se lanzó en 2009 con el desdén universal, y aunque la mera mención del Saiyjin en la escuela secundaria todavía es horrible, hay algo que apunta un nuevo proyecto.

Los rumores de Hollywood haciendo un segundo intento nunca se han desvanecido por completo. Con adaptaciones de acción real de Naruto, One Piece, The Promised Neverland, One Punch Man y muchos más en el horizonte, seguramente es solo cuestión de tiempo antes de que alguien pruebe Dragon Ball de nuevo.

Foto: Toei Animation

Antony Starr en live action de Dragon Ball

Entre la rica lista de villanos de Dragon Ball, los fanáticos siempre han esperado ver a Cell realizado en acción real. El tercer villano principal de Dragon Ball Z , Cell fue creado por el Dr. Gero, diseñado como un organismo de lucha perfecto e inculcado con un deseo ardiente de matar a Goku.

Como la mayoría de los villanos en la serie shonen, Cell pasa por varias transformaciones antes de alcanzar su forma final, y finalmente es derrotado por Gohan en uno de los mejores combates de la franquicia. El renombrado artista digital, bosslogic, publicó recientemente su visión de cómo se vería Cell interpretado por Antony Starr de la fama de The Boys:

Mientras que Starr ciertamente se parece a Cell, la interpretación del actor como Homelander demuestra una serie de atributos compartidos entre estos dos villanos despreciables. ¿Qué opinas del fan art? ¿Te gustaría ver a otro actor como Cell?

La arrogancia de Cell eventualmente lo llevó a su destrucción cuando Gohan logró la transformación de Super Saiyan 2, mientras que la necesidad de Homelander de la adulación pública permitió que la Reina Maeve lo chantajeara en la temporada 2 de The Boys.

Tanto Homelander como Cell tienden a manipular a sus oponentes para su propia diversión. En Dragon Ball, Cell despliega a sus guerreros Cell Jr para luchar contra los otros Z-Fighters, no porque gente como Yamcha y Piccolo sean una amenaza para él, sino simplemente para torturar a Gohan.

Homelander es propenso a demostraciones similares de dominio. Después de descubrir la bisexualidad de Maeve, Homelander fácilmente podría haber sacado a Elena de la escena, pero delató a Maeve en la televisión en vivo y la obligó a soportar un aluvión de homofobia pasivo-agresiva.

En una realidad alternativa, Cell podría haber hecho algo similar. The Boys ve a Antony Starr interpretar a un villano narcisista con un complejo de superioridad y un actidud de "¿cómo te atreves a hacerme sangrar mi propia sangre?". Pero Homelander también alberga una vulnerabilidad interna.

Debido a su educación, Homelander no entiende el mundo que lo rodea, o los sentimientos de la gente común. Como un androide que crece en un laboratorio, Cell comparte esta falla y no logra comprender el matices de la emoción humana en el universo de Akira Toriyama.

Los fanáticos de Dragon Ball Super serían comprensiblemente cautelosos en caso de otro esfuerzo de película de acción en vivo. Sin embargo, uno de los mayores defectos de Dragonball: Evolution fue el casting, y Antony Starr en el papel de Cell es una perspectiva mucho más emocionante que cualquier intento anterior. La Verdad Noticias te seguirá informando del tema más adelante.