Dragon Ball Super: ¿Qué tan fuertes son las nuevas Esferas del Dragón?

El nuevo arco de la historia de "Granola The Survivor" ha arrojado una nueva revelación sobre la raza Namekiana que cambia el juego: provienen de una dimensión diferente. ¡Advertencia! La Verdad Noticias entrará a territorio de spoilers, capítulo 69 del manga Dragon Ball Super creado por Akira Toriyama y Toyotaro.

Cuando los Namekianos llegaron al Universo 7, no todos fueron al Nombre del Planeta, y los que se establecieron en otros lugares produjeron sus propias Esferas del Dragón. Ahora, el fandom de Dragon Ball está en un serio debate sobre lo que significa tener nuevas Dragon Balls en el universo para la serie y para los artefactos místicos en sí.

Las primeras de estas esferas, son un par que se encuentra en el planeta Cereal de Granola y son el tesoro del compañero de habitación Namekiano que es un cazarrecompensas.

Granola invoca a Toronbo en Dragon Ball Super 69

Granola reúne las dos Esferas del Dragón y convoca a un nuevo Dragón Eterno (Toronbo), para pedir un deseo fundamental: ser el guerrero más grande del universo. Entonces sí, es un muy buen momento para comenzar a preguntarse si estas esferas son realmente poderosas en comparación a otras del Universo 7.

Poder de las nuevas esferas en Dragon Ball Super

Ahora que Granola le ha pedido al Dragón Eterno de Cereal que sea el guerrero más fuerte del universo, la primera prueba es si Toronbo puede o no conceder ese deseo. Si se hace eso, entonces parecería que estas Esferas del Dragón son tan fuertes como las de la Tierra (al menos para aumentar el poder), con las mismas restricciones de deseos (un deseo).

Por supuesto, hay una advertencia en la que debemos estar atentos: el recuento de estas nuevas Dragon Balls. El conjunto del planeta Cereal es solo un par, mientras que las Esferas del Dragón de la Tierra y Namek tienen siete.

Hasta ahora, no hay una regla que sepamos que diga que un número menor de Dragon Balls da como resultado un poder menor o más límites en la capacidad de deseo, pero eso podría revelarse fácilmente como el caso.

Sería un gran giro para el próximo capítulo 70 de Dragon Ball Super sacar la alfombra de las expectativas de los fanáticos sobre lo que está pasando con Granola. Si Toronbo no puede conceder por completo el deseo, pero puede otorgarle información, podría convertir a Granola en el guerrero más fuerte del universo.

Si lo anterior es correcto, entonces es posible que las nuevas Esferas del Dragón no sean tan poderosas como sus contrapartes. Te recordamos que puedes leer el manga de Dragon Ball Super en Viz Media y la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

