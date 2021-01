Dragon Ball Super: ¿Por qué Whis puede ser un ángel caído?

Dragon Ball Super introdujo toda una línea de divinidad en el canon de Dragon Ball y la multitud de dioses son atendidos por una multitud de ángeles, como Whis. Él está vinculado al Dios de la Destrucción Beerus y no parece molesto por las constantes rabietas de su señor que a menudo terminan con Beerus acabando con civilizaciones enteras en el anime / manga.

Whis ni siquiera intenta prevenir los genocidios masivos, entonces, ¿es realmente un ángel real o más de la variedad de ángel caído? Whis, y el dios gato púrpura Beerus, fueron introducidos en el manga desde el principio y pasaron por la Tierra después de que Beerus se interesó en la leyenda de un Dios Super Saiyan.

Goku se tropieza en su camino al ofender al Dios de la Destrucción y se pelea con Beerus solo para tener la amenaza de aniquilación sobre la Tierra. Whis no hace nada para interponerse en esto y se sienta a disfrutar de la cocina de la Tierra. En el mejor de los casos es benévolo, pero Whis parece no tener ningún problema con que Beerus elimine toda la vida en Dragon Ball Super.

Foto: Toei Animation

Whis en Dragon Ball Super

Beerus tiene una parte malévola y explota planetas sin sentido si le apetece, como suele suceder, pero tanto él como Whis se dejan llevar fácilmente por las delicias culinarias, ya que ambos son amantes de la comida declarados (es su trabajo).

Whis no suele ofrecer críticas sobre el comportamiento de Beerus, pero al principio del manga, Beerus explota medio planeta cuando la comida que le sirven es demasiado grasosa. Beerus comentó anteriormente sobre el sabor de los platos, pero decidió dividir el planeta a la mitad de todos modos.

Whis mostró preocupación, pero no fue tanto por la inmensa pérdida de vidas, sino por la percepción de injusticia del trato. Él parece tener cierta comprensión de lo que está bien y lo que está mal, pero no se inserta, ni a Beerus, en las frecuentes peleas que potencialmente terminan con el mundo en las que se encuentra Goku.

Pero esta regla de no participación resulta ser muy flexible. Freezer, el viejo némesis de Goku, regresa a la Tierra en una forma completamente nueva como Golden Frieza (copiando la forma Super Saiyan de Goku) y hace explotar el planeta. Sin embargo, Whis terminó invirtiendo el tiempo, lo que le permitió a Vegeta matar al villano.

Entonces, ¿Whis es un demonio? ¿O es su moral dócil? Su excusa para invertir el tiempo era salvar la deliciosa comida de la Tierra, pero ¿tiene debilidad por algo más que suculentos alimentos?

Whis tiene claramente el privilegio de contar con conocimientos especiales, ya que Beerus a menudo cede a la experiencia de su asistente. Y el ángel es un experimentado artista marcial, entrenando a Beerus, Goku y Vegeta. Sus poderes divinos no están en duda. Pero su personalidad distante y su actitud igualmente retraída hacia el homicidio en masa no lo convierten en un personaje muy noble.

Sobre todos los demás dioses, Zeno Sama, decide acabar con toda la vida excepto los ángeles del multiverso, Whis está tan complacido como siempre, incluso golpeándolo en la cara de Beerus, traicionando los milenios que ha pasado con Beerus.

Los ángeles en Dragon Ball Super están sujetos a un código de conducta que requiere que sean indiferentes a la vida cotidiana. Entonces tiene sentido por qué Whis es tan distante. Pero a menudo rompe con esa tradición entrenando a Goku y Vegeta, así como salvando la Tierra, apoyando a los terrícolas y mostrando preocupación por el universo si la Tierra está amenazada.

Te recomendamos leer: Dragon Ball: Todo lo que debes saber de la serie anime más famosa del mundo

Puede que no sea un ángel "bueno", pero ciertamente no es un demonio. Puede fingir indiferencia, pero Whis no solo protege la cocina de la Tierra en Dragon Ball Super. Recuerda que puedes ver el anime de forma legal en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!