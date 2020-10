Dragon Ball Super: ¿Por qué Goku no sufrió del plot hole de Ultra Instinct?

En realidad Dragon Ball Super no extraño al tener algunos plot holes (huecos en la trama), ya con la introducción de Ultra Instinct surgieron las primeras inconsistencias en cuanto a la descripción de la técnica tanto por Toyotaro como, posteriormente, por Merus.

Sin embargo, ¿por qué no sufrió los mismos efectos que Molo durante la batalla con Jiren y Goku?

Durante los sucesos del capítulo 65 de Dragon Ball Super, el protagonista pudo volver a poner al hechicero en un aprieto a pesar de haber logrado apoderarse del Ultra Instinct gracias a un subterfugio.

La reacción del Ultra Perfect Instinct obligó a Moro a tomar una decisión drástica: fusionarse con la Tierra para sobrevivir, que los fans esperan ver pronto en el anime ;y cuyos detalles de su próximo estreno podrás encontrarlos en La Verdad Noticias.

Porque& Goku no tiene problemas con Ultra Instinct

Es el propio Goku quien explica qué está pasando con los bultos en el cuerpo del villano. El Saiyajin pudo aprender a usar la técnica divina solo después de entrenar a su cuerpo para soportarla.

Sin embargo, durante la batalla contra Jiren, Goku ciertamente no realizó ningún entrenamiento en particular y su total inexperiencia sobre el tema debería haberle costado muy caro al cuerpo, lo que en cambio no sucedió.

Goku usa el ultra instinct en su batalla contra Jiren

Por supuesto, una explicación podría venir dictada por el hecho de que Molo nunca se ha entrenado en su vida, a diferencia del protagonista del manga de Akira Toriyama, pero también es cierto que nuestro héroe parece particularmente convencido de sus declaraciones que no parecen dejar lugar a dudas.

En tu opinión, ¿es esto un hueco en la trama o es justificable por las largas sesiones de entrenamiento de Goku durante toda la historia de Dragon Ball? Cuéntanos tu opinión al respecto, como es habitual, en el espacio reservado para comentarios, a continuación.