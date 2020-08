Dragon Ball Super: ¿Podrá Moro robar el ultra instinto de Goku?

El arco actual del "Prisionero de la Patrulla Galáctica" de Dragon Ball Super ha presentado al villano más temible y poderoso que la franquicia haya visto. Planet-Eater Moro ya era lo suficientemente poderoso como para rivalizar con el mismo Gran Supremo Kai, y gracias a los eventos de la historia del manga, Moro ahora ha logrado una forma nueva y definitiva.

Al fusionarse con su malvado secuaz androide, Moro ha restaurado toda su fuerza física y mágica, mientras gana la capacidad de Android Seven-Three para copiar las habilidades de otros luchadores.

Hasta ahora, Moro ha demostrado que puede usar el poder de Seven-Three para robar la nueva técnica de Spirit Fission de Vegeta, pero ¿qué pasa con el Ultra Instinto de Goku?

El diablo está realmente en los detalles cuando se trata de la cuestión de si Moro puede o no robar el Ultra Instinto de Goku.

Dragon Ball Super: Ultra Instinto de Goku

En primer lugar, el poder de Android Seven-Three era copiar habilidades de aparentemente cualquier tipo, así como las técnicas necesarias para usarlas, simplemente tocando a la persona que lo usa.

Se deja en claro que incluso algo tan profundo como el Control del Espíritu (la técnica que Vegeta dominó para usar la Fisión del Espíritu) está completamente informado y accesible para Moro, un instante después de copiar la habilidad.

Eso no es un buen augurio para Goku y Ultra Instinto, ya que Moro presumiblemente podría aprender todo lo que necesita para manifestar el poder, simplemente tocando a Goku.

Sin embargo, tanto el Maestro Roshi como el nuevo aliado de Goku, el Agente Merus, han sido claros en sus descripciones de cómo funciona Ultra Instinto , durante la ejecución del manga.

Como Merus le explicó a Goku: "Rabia, dolor, alegría: esas emociones fuertes pueden traducirse en un poder prodigioso. Al igual que tu transformación de Super Saiyan. Pero la técnica que buscas es la opuesta. Se activará cuando logres el autocontrol frente a un impacto discordante a tus emociones. Así es Ultra Instinto ".

En ese sentido, Ultra Instinto no es tanto un poder o habilidad como Super Saiyan u otras transformaciones que hemos visto en Dragon Ball: es más un estado mental que un luchador poderoso puede lograr, para convertirse en el instrumento perfecto de batalla.

Así que la cuestión de si Moro puede o no "robar" Ultra Instinto depende básicamente de cómo la serie de Dragon Ball Super elija definir estos poderes. Moro no puede "robar" la claridad mental del control emocional, ya que no existe una habilidad o técnica secreta para lograrlo.

En última instancia, el punto podría ser discutible: cuando Goku intentó usar la forma menor de Ultra Instinto , Moro indicó que reconocía Ultra Instinto como una técnica divina, y no se sintió intimidado en absoluto por ello. Dado el poder actual de Moro y lo mal que golpeó a Goku, puede que esta tecnica ni siquiera valga la pena copiarlo.