Dragon Ball Super: Personajes principales que nunca GANARON una pelea real

Hay muy pocos personajes en Dragon Ball Super que pueden pasar toda la serie sin luchar. A medida que avanza la historia, la acción solo se vuelve más predominante, y eventualmente se convierte en la forma principal en que Dragon Ball cuenta su historia en los arcos de Freezer y Majin Buu.

Esto no es algo malo de ninguna manera, pero significa que bastantes personajes pelean antes de que todo esté dicho y hecho.

Dragon Ball tiene muchos personajes pero no todos llegar a ganar sus batallas

Sin embargo, eso no significa que puedan ganar. Aunque no hay muchos, algunos personajes de Dragon Ball tienen la distinción de perder todas y cada una de las peleas en las que han participado.

Si bien algunos de estos personajes tienen sentido, principalmente debido a su falta de relevancia y poder de batalla en comparación con el resto del elenco y otros son los favoritos de los fanáticos que lógicamente merecen una victoria o dos.

La victoria no lo es todo en Dragon Ball, pero sigue siendo sorprendente que un personaje supere toda la serie sin una sola victoria. Cabe señalar que los luchadores "reales" no incluyen escaramuzas, sesiones de sparring o encuentros de panel únicos.

Estos algunos personajes que nunca ganaron nada durante todo el manga de Dragon Ball Super.

Chaozu

Chaozu siempre ha sido más un accesorio que un personaje, viviendo para servir únicamente al desarrollo del personaje de Tenshinhan. Fuera del combate preliminar que habría necesitado ganar para participar en el 22º Tenkaichi Budokai, nunca se muestra a Chaozu ganando una sola pelea en todo Dragon Ball.

Su primera batalla es contra Krillin en el 22º Tenkaichi Budokai, donde a pesar de tener una ventaja psíquica, Chaozu pierde porque no sabe matemáticas básicas. Incluso entonces, Chaozu no estaba dando una gran pelea ya que dejó a Krillin sin daño duradero.

Después del 22º Tenkaichi Budokai, Chaozu es asesinado sin ceremonias por el Rey Piccolo y más tarde es derrotado fuera de la pantalla por Tao Pai Pai en el 23º Tenkaichi Budokai.

La última pelea de Chaozu en Dragon Ball es contra Nappa en el arco Saiyajin. Desesperado por ayudar de cualquier forma que pueda, Chaozu se suicida mientras se aferra a Nappa, con la intención de llevarse al Saiyajin con él.

Sin embargo, una vez que el polvo se aclara, todo lo que queda es un Nappa irritado. Chaozu se vuelve tan débil comparativamente que Tenshinhan ni siquiera lo lleva a los Cell Games.

Chaozu de Dragon Ball Super nunca gano

Chichi

Como madre de los hijos de Goku y esposa del personaje principal, Chichi es un personaje bastante importante en Dragon Ball Super. Ella no está muy presente, pero Goku se asegura de mencionar a su esposa con suficiente frecuencia durante la era Z, recordando al público que no solo es un hombre casado, sino también atento. ¿Cómo no podría estar considerando cómo él y Chichi se reunieron?

Aunque Goku inicialmente no la recordaba, Chichi fue su primer oponente en el 23º Tenkaichi Budokai. Esto marca la única pelea de Chichi en Dragon Ball , pero es sólida en todos lados. Chi-chi nunca logra golpear a Goku, pero la coreografía de la pelea es espléndida y sus bromas son muy encantadoras.

A partir de este punto, Chichi pasa el resto del manga de Dragon Ball Super más o menos en segundo plano. El anime muestra sus peores cualidades para el relleno, pero Toriyama la mantiene como una madre y esposa amorosa, aunque a veces dominante, durante el resto de la ejecución del manga.

Chichi apesar de ser la esposa de Goku nunca gano

Androide 16

Android 16 solo pelea dos veces en Dragon Ball, ambas veces contra Cell, y ambas terminan en desastre. Si Android 16 hubiera luchado contra Cell Imperfecto antes de absorber una buena parte de la población de la Tierra, probablemente podría haber derrotado a Cell sin mucho esfuerzo.

Incluso luchando contra un Cell potenciado, 16 le arranca la cola e inflige un daño grave. No es suficiente, por supuesto, y Cell es capaz de absorber Android 17. 16 apenas está vivo en este punto y cuando Vegeta permite que Cell absorba Android 18, hay poco que 16 pueda hacer para defenderse.

Android 16 tiene la intención de matar a Cell en los Cell Games en un ataque kamikaze, pero Bulma retiró la bomba dentro de su cuerpo durante sus reparaciones. Cell destroza el cuerpo de Android 16, dejándolo solo una cabeza.

En un raro acto de valentía, el Sr.Satanás lleva la cabeza de 16 a Gohan y le da la confianza que necesitaba para aprovechar el Super Saiyajin 2. 16 es asesinado por Cell en el acto, incapaz de volver a la vida debido a su falta de un alma.

Androide 16 nunca gano una batalla en Dragon Ball Super

Goten

Para ser justos, Goten tiene una clara victoria en la pantalla, pero es contra un punk Tenkaicih Budokai número 25 que nunca le iba a dar una pelea real. En cada batalla real en la que Goten participa (incluso como Gotenks), pierde. Goten pierde ante Trunks en el 25º Tenkaichi Budokai y luego pierde ante Buu cada vez que Gotenks pelea con él.

Es extraño lo poco llamativo que Goten termina siendo en el gran esquema de las cosas. Incluso el final de Z sugiere que Goten se ha debilitado, poniendo a las chicas sobre su entrenamiento.

Como hijo de Goku, y su imagen dividida, además, uno esperaría que Goten hiciera grandes cosas, pero termina cediendo ante Trunks prácticamente cada vez que están juntos en la pantalla.

El único momento del gran personaje de Goten en el Dragon Ball original es cuando ve a Buu matar a Chichi y comienza a tomar su entrenamiento en serio. Sin embargo, esto no equivale a nada, ya que Gotenks pierde y Goten nunca golpea a otro personaje a partir de este momento.

Gohan del Futuro

Gohan del futuro tiene la peor vida de todos los personajes de Dragon Ball Super. Pasa toda su vida adulta luchando en una batalla perdida contra dos humanos artificiales que gradualmente están acabando con toda la humanidad.

En el momento de su muerte, Gohan del futuro perdió su brazo y no pudo ganar una sola pelea contra los Androides 17 y 18.

Tanto en el anime como en el manga, Trunks llega a la escena demasiado tarde y encuentra el cadáver de Gohan bajo la lluvia. Es un espectáculo pesado, pero no indica el final de la esperanza para el futuro de Trunks.

Gohan del Futuro nunca gano una batalla en Dragon Ball Super

TE PUEDE INTERESAR: Dragon Ball Super: Todo lo que se espera en la segunda temporada de anime

Bulma es capaz de desarrollar viajes en el tiempo, enviar a su hijo al pasado y corregir lo que salió mal. Gohan pudo haber perdido todas las batallas que libró, pero eso fue lo que permitió a Trunks ganar la guerra.