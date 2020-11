Dragon Ball Super: Mira el calendario con fechas del manga hasta 2021

Dragon Ball Super ha mantenido un horario constante desde que terminó su anime, y la franquicia planea seguir avanzando con su manga. En una actualización reciente de la serie, su editor confirmó que ya se está trabajando en el próximo arco y los fanáticos tienen una idea de cuándo pueden esperar hasta que se publiquen los próximos capítulos.

Para aquellos que son nuevos en el manga, la serie se encuentra en V-Jump de Shueisha. La publicación sale mensualmente y alberga otras series populares como Boruto: Naruto Next Generations, My Hero Academia, One Punch Man y muchas series más; mismas que puedes leer de forma gratuita en su sitio Manga Plus.

Dragon Ball Super ha continuado su historia en la revista desde que su anime terminó después del Torneo de Poder, y los fanáticos pueden esperar que su próximo capítulo se publique a finales de este mes.

Foto: Shueisha - Dragon Ball Super

En La Verdad Noticias te compartimos que el calendario de V-Jump se actualizó recientemente y DbsHype se aseguró de darlo a conocer en línea con los lectores. La revista ha publicado sus fechas de publicación hasta marzo de 2021, y puedes encontrarlas a continuación:

CH66: 20 de noviembre

CH67: 20 de diciembre

CH68: 20 de enero

CH69: 19 de febrero

CH70: 18 de marzo

Calendario del manga Dragon Ball Super

Como puedes ver, V-Jump tiene un horario estándar hasta finales de este año, pero cambiará a una fecha anterior a partir de febrero de 2021. Salvo cambios importantes, el manga de Toyotaro (junto con Akira Toriyama) debería publicarse en cada uno de estos números, y los fanáticos esperan que uno de ellos inicie un nuevo arco.

Muchos anticipan que el Moro Arc concluirá para el nuevo año, y eso significa grandes cosas para 2021. Después de todo, no se sabe cuál será la próxima aventura de Goku, pero esperemos que le dé a Vegeta tiempo para brillar. ¿Cómo creer que termine esta ardua batalla en Dragon Ball Super?

