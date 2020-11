Dragon Ball Super: Masashi Kishimoto revela si Naruto puede ganarle a Goku

Dragon Ball Super continua manteniendo su popularidad entre los fans del anime gracias a las nuevas sagas que se han lanzado, siendo la actual la lucha contra el poderoso Moro, quien ha empujado a Goku a sus límites haciéndolo más fuerte.

Asimismo, tras su gran poder, nuevamente se ha reabierto el debate entre qué personaje es el más poderoso del anime, y ahora Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, revela si su personaje puede derrotar a Goku o si es más débil.

Este es un enfrentamiento que se han hecho miles de fans después de que Naruto se convirtió en el séptimo hokage, demostrando poderes increíbles, con los cuales finalmente pudo sobrepasar a Goku, o al menos eso se creía.

Masashi Kisimoto decide quién ganaría entre Naruto y Goku

Dragon Ball Super: Masashi Kishimoto revela si Naruto puede ganarle a Goku

Todos sabemos que Dragon Ball es la serie de anime más popular del mundo, y regresó a la vida gracias a las nuevas temporadas de Dragon Ball Super, donde vimos a Goku desarrollar nuevas fases y técnicas que lo convirtieron prácticamente en un dios.

Asimismo, Naruto se ha vuelto un dios entre los ninjas, y recientemente vimos su nueva transformación, donde se volvió un autentico Kitsune, y adoptó una nueva transformación suicida con el zorro de nueve colas, la cual es devastadora y poderosa.

Tras los power ups de estos dos personajes que han competido por quién es el más poderoso, Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, dio su opinión sobre su su personaje es más poderoso que Goku o si perdería en una batalla contra el saiyajin.

Naruto sería derrotado fácilmente por Goku

Dragon Ball Super: Masashi Kishimoto revela si Naruto puede ganarle a Goku

Durante una sesión en ‘Ask me Anything’ en un post de Reddit, Masashi Kishimoto reveló si Naruto ganaría en un combate contra personajes como Luffy de One Piece, Ichigo de Bleach o Gintoki de Gintama.

Aunque no lo creímos en La Verdad Noticias, Masashi Kishimoto no se fue del lado de su personaje, ya que dejó en claro que a pesar del inconmensurable poder de Naruto, este no tendría oportunidad contra el saiyajin más poderoso del universo.

Te recomendamos leer: Dragon Ball: Todo lo que debes saber de la serie anime más famosa del mundo

El mangaka declaró que escogería a Naruto de no ser por Dragon Ball Super, pues aquí se Goku se ha convertido prácticamente en un dios, y a pesar de tener a Kurama y el poder del sabio de los seis caminos, Naruto no podría parar a Goku.