Dragon Ball Super: Los mejores episodios del “Torneo del Poder”, según IMDB

Es imposible no amar el arco del Torneo de Poder como fan de Dragon Ball Super. Literalmente, hay algo para todos, ya sean momentos únicos de personajes que permiten a todos los humanos brillar o increíbles devoluciones de llamada a la serie original, o incluso simplemente geniales potenciadores de Super Saiyan.

No es perfecto, ya que presentar una tonelada de nuevos universos que quedan sin explorar no es la forma más sólida de terminar una secuela del anime más popular de todos los tiempos, pero eso no es importante. Hay muchos episodios que se han ganado el derecho de estar entre los mejores y según IMDB son los siguientes:

Episodio 109 (8.9)

Ten Shin Han y el Maestro Rochi en Dragon Ball Super

Una vez más, Goku se vuelve Super Saiyan Blue Kaio-Ken 20 veces contra Jiren. Básicamente, esta se convierte en la primera vez que Goku se enfrenta a Jiren en una pelea adecuada de Dragon Ball Super. Jiren se vuelve tan seguro que incluso le permite a Goku encender una Bomba Espiritual para golpearlo.

Episodio 129 (9.2)

Después de enfrentarse cara a cara con Jiren durante varios episodios y casi quedarse dormido cada vez, Goku finalmente usa Ultra Instinct nuevamente y termina luchando casi al mismo nivel. Este episodio es impresionante desde el punto de vista de la animación, con Jiren encerrando a Goku en una sola roca mientras llueve golpes con la intención de forzar un ring-out.

Episodio 130 (9.3)

Jiren a máximo poder en el anime

Goku pasó gran parte de este largo arco tratando de descubrir cómo usar Ultra Instinct correctamente. Sin otros universos restantes, lo descubre justo a tiempo para enfrentar al oponente más poderoso con el que jamás haya cruzado golpes. Mastered Ultra Instinct le permite a Goku no solo igualar a Jiren, sino también superarlo en términos de poder.

Domina a Jiren incluso cuando Jiren finalmente hace todo lo posible, pero al final, Ultra Instinct se agota, lo que obliga a Goku a tener que trabajar con algunos aliados inesperados para finalmente derrotar a Jiren.

Episodio 131 (9.4)

Jiren aumenta su poder contra Goku

El último episodio de Dragon Ball Super, todo en este episodio trata de concluir todo. Vemos a todos los miembros restantes del Universo 7 unirse para luchar contra Jiren, quien está debilitado después de ser golpeado por el Ultra Instinto completo de Goku.

Todo lo demás está terminando la serie, deseando volver a los otros multiversos y ver a Top y Jiren por última vez. Lo único malo de este episodio es que hace que la mayoría de la gente quiera más anime de Akira Toriyama.

Episodio 110 (9.5)

Goku accede al Ultra Intinct

Después de que Jiren golpeó a Goku con su propia bomba espiritual, la gente cree que terminó eliminándose por su propio ataque. Pero después de unos minutos, Goku reaparece con el poder de Ultra Instinct Sign, una técnica que pertenece solo a los dioses.

Te recomendamos leer: Dragon Ball: Todo lo que debes saber de la serie anime más famosa del mundo

Ultra Instinct fue algo único por primera vez en mucho tiempo, y este primer enfrentamiento entre Goku y Jiren es uno de los momentos que la gente recordará más de la serie shonen. La Verdad Noticias te informará más sobre Dragon Ball Super en el futuro.