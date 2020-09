Dragon Ball Super: Fan hace adorable disfraz de Goku para su perro

Además de ser el protagonista principal de la franquicia Dragon Ball, Goku es uno de los personajes más populares del mundo del anime y el manga, siendo a menudo honrado por los fanáticos de diferentes maneras.

Como puedes ver en la imagen de abajo, la parte más linda de la foto es el bostezo de Harley, que terminó encajando perfectamente con el cosplay, dando la impresión de que realmente se está transformando.

Además, el resto del look de Harley es como el de Goku, incluido su clásico kimono naranja y una peluca amarilla con la forma exacta de su cabello como Super Saiyan.

También hemos compartido otros adorables cosplays de perros, como All Might y Vegeta de My Hero Academia. Si quieres ver más fotos puedes seguirlo en Instagram.

El anime Dragon Ball Super está actualmente en pausa desde marzo de 2018, cuando terminó el arco del Torneo de Poder. En el manga, la historia continúa contando normalmente en un nuevo arco que ocurre después de los eventos de la película de Broly.

Puede ver oficialmente todos los episodios lanzados del anime con subtítulos en portugués a través de Crunchyroll.