Dragon Ball Super: Fan art da vida a Super Saiyan Gine, la mamá de Goku

La madre de Goku llamó mucho la atención cuando hizo su primera aparición en la última película de la franquicia Dragon Ball Super y un fan ha decidido presentar a Gine de una forma mucho más poderosa dándole una transformación Super Saiyan por primera vez en fan art.

Aunque todavía hay muchos misterios detrás del pasado y la vida de la madre de Goku, está claro que pudo dejar una impresión en los fanáticos a pesar de su breve aparición en el último largometraje de anime y definitivamente no descartaríamos ver más de ella en el futuro.

Durante el corto período de tiempo que pudimos investigar la vida de Gine, se consiguió ver sus actividades diarias mientras Bardock atravesaba la galaxia en busca de planetas para cosechar al servicio de Freezer y su ejército en Dragon Ball Super.

Aunque Gine pudo lanzar a su hijo al espacio, ayudándolo a escapar del destino que le sucedió a la raza Saiyan, no pudo unirse a Bardock en su batalla final contra Freezer y se supone que murió junto a su raza cuando el déspota alienígena.

La bola de energía había golpeado el Planeta Vegeta, aunque si volviera, ¡no sería la cosa más loca que hemos visto en la serie Shonen hasta la fecha! La Verdad Noticias te recuerda que Gine nunca fue presentada en el Dragon Ball original y mucho menos en la secuela DBZ de forma importante; algo que Akira Toriyama cambió en el actual DBS.

La artista de Reddit Dreamonto compartió esta impresionante versión de la madre de Goku, dándole la capacidad de transformarse en una Super Saiyan, como lo había hecho su hijo por primera vez luchando contra Freezer en el moribundo planeta de Namek en la serie Dragon Ball Z:

Gine al estilo Dragon Ball Super SSJ

Foto: Reddit @Dreamonto

Hasta la fecha, Goku no ha aprendido mucho sobre sus padres, no ha tenido la oportunidad de aprender las complejidades de la raza Saiyan durante sus largos días de entrenamiento y lucha. Aunque conoció a su padre durante la serie derivada de Dragon Ball Heroes, esta reunión no ha tenido lugar en la continuidad principal.

Sin embargo, imaginamos que hay muchos fanáticos que esperan que se lleve a cabo una reunión de la familia Kakarotto en algún momento del futuro Dragon Ball Super 2. Recuerda que puedes leer el manga de forma gratuita en Manga Plus.

