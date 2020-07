Dragon Ball Super: ¿El manga iniciará un nuevo arco con Merus?

El último arco de la historia de Dragon Ball Super en el manga, es “Galactic Patrol Prisoner” y siempre ha parecido que se estaba construyendo hacia algunos eventos que cambiarían las cosas en la franquicia de Akira Toriyama. ¡Los últimos capítulos lo han confirmado! Así que decidimos contarte algunos spoilers para analizarlo.

Dragon Ball Super Manga

Con el lanzamiento del capítulo 62 del manga, las reglas del multiverso y su orden divino se han alterado de manera importante. Muchos fanáticos piensan que este arco argumental llegó a su final en el reciente episodio, ¡y es el tipo de guerra divina que los fans han predicho desde el principio!

El ilustrador de Dragon Ball Super llamado Toyotaro, nos presentó que el nuevo villano llamado Moro, escapa de la derrota fusionándose con su malvado secuaz Androide Seven-Three. El poder de imitación de habilidades del androide, le permite restaurar los poderes que la nueva técnica de Vegeta le había desviado.

in true Dragon Ball Super style. hahaha. Merus at the end though ������ pic.twitter.com/NpXw2L7djg — Karl Henry (@karlhenry25) July 18, 2020

Pues el villano ahora tiene acceso a todas las habilidades que Seven-Three copió y tampoco tiene la limitación de 30 minutos. Al parecer, Moro agregó rápidamente los nuevos poderes de Vegeta a su arsenal, y después de eso, fácilmente aniquila a los guerreros Z. Lo que dejó a varios personajes importantes de Dragon Ball, encontrándose con su inminente muerte.

Moro tiene a Goku, Vegeta, los Androides 17 y 18, e incluso a Piccolo mordiendo el polvo y casi con la destrucción de la Tierra en sus manos. Nada, excepto la intervención de último momento de un ángel llamado Merus, es lo que ahora le impide dedicarse a la aniquilación de los humanos.

Dragon Ball Super, el ángel Merus

Se reveló que el agente de élite de la Patrulla Galáctica era un ángel en entrenamiento, enviado por el Gran Sacerdote para aprender más sobre la existencia mortal al ir encubierto en la Patrulla Galáctica para ver cómo el bien y el mal realmente se desarrollan en el universo.

Sin embargo, después de enfrentar a Moro en New Namek (y no poder detener su destrucción), Merus encontró a Goku y lo entrenó para el uso del poder divino de Ultra Instinct. Al hacerlo, él intentó esquivar la ley angelical de no usar sus verdaderos poderes para interferir en el mundo de los mortales.

Goku utilizando el Ultra Instinto en el anime de DBS

Esa violación obligó al Gran Sacerdote y Whis, a traer a Moro de vuelta al reino angelical, como un severo recordatorio de sus deberes. Parecía que Merus había terminado en esta historia, pero ahora parece que va a luchar contra el villano en la protección de la Tierra.

¿Dende y Merus son la nueva esperanza?

Hasta ahora, parece que Merus está intentando intervenir como un Patrullero Galáctico, usando su pistola de rayos y tecnología para atacar a Moro. Entonces, técnicamente todavía está operando dentro de las reglas de su “pasantía”, al no revelar su verdadera forma o poderes angelicales.

Sin embargo, Moro echa un buen segundo vistazo a este ángel e inmediatamente se da cuenta de que el policía espacial no es un simple mortal. Con el nuevo nivel de poder del villano, parece casi imposible que uno de los hijos del Gran Sacerdote evite usar sus poderes angelicales por mucho tiempo (al menos hasta que Dende pueda curar a Goku y sus amigos).

No importa cómo se desarrolle la ronda 2 de Merus vs Moro, las acciones del ser angelical parecen forzar algún tipo de castigo, uno con el que Goku y compañía no estarán de acuerdo desde que él haya decidido salvarlos. ¡Ese es exactamente el tipo de arco que los fanáticos han estado esperando, ya que Whis, Bills (Beerus) y las otras figuras divinas están siendo necesitados por los Saiyajin de la Tierra!