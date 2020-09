Dragon Ball Super: Comparten adelanto del capítulo 64 ¡Alerta Spoiler!

El próximo capítulo de Dragon Ball Super se lanzará en solo unos días y ahora la serie ha compartido un adelanto del Capítulo 64 del manga. La última vez que vimos a Goku y los otros Z-Fighters, Dende los estaba curando mientras Merus se enfrentaba a Moro solo.

Rompiendo varias leyes de los ángeles en el proceso, Merus se había desvanecido y aparentemente le dio a Goku el impulso una vez más para alcanzar su estado de Ultra Instinc dominando de cara a la siguiente fase de la lucha contra Moro.

La pelea entre Moro y Goku continua en el capítulo 64 del anime Dragon Ball Super

El sitio web oficial del manga de Dragon Ball Super ha compartido las primeras páginas del borrador del Capítulo 64 de la serie. Confirmando que este nuevo capítulo se titulará, "Son Goku of the Galactic Patrol", estas primeras páginas muestran una reacción de Goku muy diferente de lo que cualquiera que esté familiarizado con la fórmula habitual de Dragon Ball Z sospecharía.

Goku actuará diferente en este capítulo de Dragon Ball Super

Cuando Goku descubrió que Merus había sido eliminado, parecia que iba a ser alimentado por la ira una vez más. Pero confirmando cuán diferente es este Ultra Instinct de las auras Super Saiyan habituales de Goku, Goku ya no parece dejar que su rabia domine sus acciones. Échale un vistazo:

Dragon Ball Super Chapter 64: Son Goku of The Galactic Patrol



Early draft pages.

• https://t.co/hzc1e15JNL pic.twitter.com/hIQUnfrN4U — �� Ken Xyro (@KenXyro) September 11, 2020

Estas páginas muestran a Goku enfurecido por un segundo antes de calmarse para hablar con Jaco. Goku incluso sonríe por un segundo antes de prepararse para la batalla contra el villano Moro y canaliza su energía Ultra Instinct una vez más.

No está claro en estas páginas de borrador si esta es o no su versión masterizada del formulario, pero afortunadamente no pasará mucho más tiempo antes de que veamos por nosotros mismos oficialmente cómo la pelea entre Goku y Moro pasa al siguiente nivel. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cómo puede todo esto llegar a su fin?.

¿Qué opinas de este adelanto del próximo capítulo de Dragon Ball Super? ¿Qué esperas ver en el Capítulo 64 de la serie? ¿Dónde crees que irá ahora la pelea entre Goku y Moro? ¿Goku ganará la pelea esta vez? ¡Haznos saber tus opiniones en los comentarios.