Dragon Ball Super: Cada villano principal, clasificado por sus logros

Debido a que Akira Toriyama no escribió ni dibujó Dragon Ball Super él mismo, existen algunas diferencias narrativas comprensibles entre el manga original y la continuación del anime de Toyotaro junto con la secuela por Toei Animation.

La narración de Dragon Ball Super es completamente diferente, priorizando personajes específicos y en general enmarcando arcos de la historia a través de sus villanos. Los principales villanos se sienten como las estrellas de sus propios arcos, a menudo promocionados hasta un nivel astronómico.

¡Advertencia de spoilers! Moro incluso estuvo increíblemente cerca de derrotar a Goku recientemente en el manga de Dragon Ball Super, solo perdiendo a través de la interferencia de Dai Kaioshin y Uub; por brindarle sus poderes al Saiyajin. La Verdad Noticias te comparte la clasificación de los villanos, según sus logros en la serie.

7 - Broly

Broly en el nuevo Dragon Ball Super

Es verdad, Freezer es el verdadero villano principal de Dragon Ball Super: Broly, pero es el personaje titular quien cumple el papel tradicional de antagonista de la franquicia. La primera mitad de la película configura el personaje de Broly para que haya seguimiento a su pelea contra Goku y Vegeta.

Por más fuerte que sea Broly, no se acerca exactamente a ganar. Goku y Vegeta tienen tiempo suficiente para practicar la fusión antes de convertirse finalmente en Gogeta y el guerrero fusionado no rompe ni un solo sudor sacando a Broly.

6 - Moro

Moro fusionado con la Tierra en Dragon Ball Super

Moro se acerca a ganar varias veces en el sentido de que derrota a los personajes principales en más de una ocasión; pero las motivaciones de Moro requieren que mantenga vivo a los Guerreros Z, ya que necesita su energía para alimentarse continuamente.

Más allá de eso, Moro se fusiona desesperadamente con la Tierra al final del arco, lo que obliga a Goku a destruir el planeta o permitir que Moro consuma toda su vida. El protagonista de Dragon Ball solo logra matar al villano después de que Dai Kaioshin le presta su energía y la de Uub desde lejos.

Sin embargo, al final del día, Beerus tendría que intervenir y eliminar a Moro si Goku fallaba, especialmente porque el Gran Sacerdote estaba vigilando las cosas. Claramente no estaba de acuerdo con las decisiones de Merus y esto puedes verlo directamente en la plataforma de Manga Plus.

5 - Jiren

Goku vs Jiren en el Torneo del Poder

Jiren básicamente tenía el Torneo de Poder en sus manos y habría ganado si no fuera un jugador de equipo tan terrible. Una y otra vez, Jiren permite que su equipo sea eliminado mientras conserva su energía. Por otro lado, el Universo 7 mantiene unido a su equipo el tiempo suficiente para que Goku, Freezer y Androide 17 se unan a él y ganen el torneo.

Sin embargo, Jiren casi pierde el torneo legítimamente en otros puntos. En el anime, Goku casi gana por ring, Jiren solo regresa a través de un pedazo de escombros de la suerte. En ambos medios, Ultra Instinct le da a Goku la fuerza para vencer al luchador hasta que se someta antes de que se enfríe.

4 - Freezer

Es importante recordar que Freezer realmente tiene éxito en la voladura de la Tierra durante resurrección F. A pesar de que Goku ofrece una paliza brutal que deja a Freezer listo para ser maltratado por Vegeta, el Príncipe de todos los Saiyajin duda el tiempo suficiente para que Freezer canalice algo de Ki hacia la Tierra, destruyendo el planeta en el acto.

Goku y algunos de los personajes secundarios solo sobreviven porque Whis estaba cerca cuando Freezer detonó la Tierra. Como cortesía de una sola vez (y para enseñar a Goku y Vegeta una lección importante como su maestro de artes marciales), Whis rebobina el tiempo para que Goku pueda matar a Freezer.

3 - Hit

Goku vs Hit en Dragon Ball Super

Hit también gana, aunque no el Torneo del Universo 6 en general y no al derrotar a Goku por medios tradicionales. En ambos medios, Goku es capaz de comenzar a dominar a Hit empujando a Super Saiyan Blue hasta su límite (en el caso del anime, mezclando algo de Kaioken). Goku cede, sin embargo, cuando se da cuenta de que Hit no puede pelear a plena potencia ya que es un asesino y el torneo tiene una regla de no matar.

Insatisfecho con ganar contra un oponente tan restringido, el Sayiajin pierde el partido y concede la victoria al luchador. Hit, impresionado con la actitud de Goku y motivado por su pelea, decide honrar a su nuevo rival lanzando el combate con Monaka. El Universo 7 gana el torneo gracias a la deportividad de Hit.

2 - Zamasu

Goku vs el poderoso Zamasu

Zamasu se vuelve tan poderoso que Zeno tiene que borrar la línea de tiempo de un multiverso completo solo para detenerlo. Un ser inmortal como este villano no puede ser asesinado y solo se vuelve más fuerte cuando se fusiona con Goku Black.

Goku y Vegeta se fusionan en Vegetto para enfrentarse a Merged Zamasu, pero ni siquiera eso resulta suficiente. Trunks lo corta con una hoja cargada de Genki Dama en el anime, sin poder matarlo. Zamasu desafía tanto a la muerte como a la destrucción, exigiendo el borrado total de la serie Shonen.

1 - Beerus

Goku vs Beerus en el anime

Ningún personaje ha derrotado a Goku de manera tan decisiva como Beerus. Incluso después de someterse al ritual del Dios Super Saiyan y absorber al Dios Ki en su propio cuerpo, el héroe no puede competir con todo el poder del Dios de la Destrucción.

Beerus es demasiado poderoso y demasiado hábil, y obliga a Goku a rendirse. Pero la actitud de Goku lo impresiona. Incluso frente a un Dios, el Sayajin no se rinde. Al estar hambriento por su comida (mérito de Bulma), Beerus salva al planeta Tierra de la destrucción en Dragon Ball Super.

