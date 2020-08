Dragon Ball Super: Cada épica transformación provocada por la IRA

Con la franquicia de más de tres décadas de antigüedad y Dragon Ball Super avanzando a toda máquina, parece poco probable que el manga termine su historia de amor con las transformaciones de los Super Saiyajin.

A partir del arco de Namek, las nuevas formas se convirtieron en un elemento básico de la historia creada por Akira Toriyama, cuyas adaptaciones al anime impulsaron aún más su popularidad. ¡Advertencia de breves spoilers!

El propio villano Freezer podría transformarse varias veces, pero la introducción de la forma Super Saiyan le dio a Goku (y por extensión a cualquier otro Saiyajin) una ventaja increíble en los combates y esto continúa en Dragon Ball Super.

Si bien el modo Super Saiyan ya no se activa exclusivamente a través de la ira, Dragon Ball todavía usa la ira para desbloquear nuevas transformaciones. Sin embargo, no es difícil entender por qué la serie vincula las transformaciones con las emociones fuertes.

La narración dramática exige cierto nivel de inversión emocional y llevar a un personaje a su punto de ruptura, es una excelente manera de lograr tal hazaña. A continuación, 10 personajes que han desbloqueado un nuevo poder con esta potente emoción:

Goku: Super Saiyajin (Arco de Namek)

El arco de Namek dedica mucho tiempo a detallar la “Leyenda del Super Saiyajin”, cómo motivar negativamente a Freezer y la relación que Goku, Vegeta y Gohan tienen con la leyenda en relación con su herencia.

Hacer que Goku se convierta en el legendario Super Saiyajin al final del arco, es aún más épico; pero tiene un precio. El protagonista solo se transforma después de ser empujado a sus límites emocionales absolutos. Después de darle combate a Freezer, el tirano reaparece y coloca a Goku en una posición desesperada.

Piccolo es perforado en el pecho, la vida de Gohan se ve amenazada y el héroe se ve obligado a ver como su mejor amigo Kriin muere ante sus ojos. Aprovechando un nivel de ira que nunca había sentido, Dragon Ball Z da la bienvenida a su primer Super Saiyajin.

Trunks del Futuro: Super Saiyajin (Arco de Cell)

Goku convertido en SSJ era el punto final natural para el arco de Namek, pero siempre tendría consecuencias negativas para la historia si se mantuviera una técnica especial (DBS ha estado burlándose superficialmente de Ultra Instinct durante tres arcos en este punto).

Akira Toriyama soluciona esto al presentar a Trunks como un Super Saiyajin. Matando a Freezer casi sin esfuerzo, SSJ Trunks pone en perspectiva cuán insignificante es el villano en comparación con los Androides que están aterrorizando el futuro de este personaje.

La adición de un segundo SSJ no hace que la forma sea menos especial, simplemente inyecta una tensión importante en Dragon Ball Z al mostrar en términos claros, cómo los Super Saiyajin no pueden resolver todos los problemas.

Ya que Trunks activó a Super Saiyan al encontrar el cadáver de Gohan, pero el manga sugiere que el estrés de su mundo fue suficiente para empujarlo a esta transformación. ¿Qué te pareció este arco en el anime?

Vegeta: Super Saiyajin (Arco de Cell)

Aunque Vegeta desencadena su forma de Super Saiyan fuera de la pantalla en el manga, debutando como SSJ por primera vez cuando aparece para luchar contra Androide 19; todas las señales indican que la transformación fue provocada por la ira.

El Príncipe Saiyajin incluso niega que fue la ira derivada de sus inseguridades a la luz de Goku, lo que finalmente lo hizo transformarse. El anime incluye relleno de Vegeta transformándose en un campo de asteroides, permitiendo que sus emociones lo abrumen por completo.

Gohan: Super Saiyajin (Arco de Cell)

La ira es un aspecto clave del personaje de Gohan, que influye en sus acciones en cada arco en el que aparece durante la serie original. El arco de Cell empuja curiosamente al primogénito de Goku a un lado durante la primera mitad, solo dándole tiempo para brillar cuando comienza a entrenar con su padre dentro de la Sala del Espíritu y el Tiempo.

Teniendo en cuenta la relación de Gohan con la ira, convertirse en un Super Saiyajin debería ser fácil. Sin embargo, este personaje no tiene la misma experiencia de combate que su padre y no ha visto suficientes tragedias.

Gohan vio a Piccolo y Krillin morir frente a él, pero todavía es un niño que no comprende completamente la vida y la muerte. Goku tiene que empujar a su hijo a sus profundidades emocionales, aprovechando la rabia artificial, solo para que el niño se convierta en un Super Saiyajin.

Gohan: Super Saiyajin 2 (Arco de Cell)

Goku es demasiado inteligente para su propio bien cuando se trata de su primogénito con Chi-Chi. Entiende a su hijo lo suficientemente bien como para saber con certeza que Gohan puede derrotar a Cell si lo empuja lo suficiente, pero no reconoce cómo su hijo está cambiando con el tiempo.

Para los Juegos de Cell, Gohan no es el mismo chico enojado que era durante el arco de Saiyan. La relación de Gohan con la ira ha cambiado y es más consciente de sí mismo. No importa cuánto lo presiona Cell, él no puede aprovechar la ira que su padre espera de él.

Esto hasta que Androide 16 le da una gran charla. Después de asegurarle a Gohan que su ira puede usarse para siempre, la cabeza de Androide 16 es aplastada por Cell en un instante. Sorprendido por la pantalla, el hijo de Goku deja escapar su ira en uno de los momentos más espectaculares de Dragon Ball Z.

Trunks del Futuro: SSJ Rage (Arco Goku Black)

Dragon Ball Super nunca fue lo mismo entre las adaptaciones de anime y manga, pero las cosas realmente comenzaron a divergir con el arco de Goku Black. El papel de Future Trunks es fundamentalmente diferente entre ambos medios. Donde él es más o menos el protagonista en el anime, está en el reparto secundario del manga.

Es discutible qué adaptación es mejor en última instancia, pero el anime termina el arco de Trunks en un nivel emocional alto. Con la esperanza de todos en su futuro sobre sus hombros, él de alguna manera se las arregla para mezclar a SSJ con God Ki, creando una forma híbrida divina: SSJ Rage.

Aunque esta transformación no permite que Trunks compita al mismo nivel que Goku o Vegeta, lo lleva a algunos de los mejores momentos en Dragon Ball Super y sin duda fue algo épico de ver en la adaptación animada.

Vegeta: SSJ Blue Evolution (Arco Supervivencia del Universo)

El anime Dragon Ball Super se estaba acostumbrando a introducir nuevas formas independientes del manga antes de que la serie terminara abruptamente con la conclusión del Torneo de Poder. Al igual que Trunks consiguió el SSJ Rage exclusivo del anime, Vegeta consiguió el SSJ Blue Evolution.

Vegeta aprovecha la forma por primera vez mientras lucha contra Jiren. Incapaz de hacer un daño significativo a su enemigo, él piensa en el ahora “borrado” Cabba. Convencido de ganar y revivir el Universo 6, el Príncipe Saiyajin aprovecha un nuevo nivel de SSJ Blue.

Kale: Super Saiyajin (Arco Supervivencia del Universo)

El Torneo de Poder es completamente diferente en ambos medios, pero la transformación del Super Saiyan de Kale se enmarca al menos consistentemente en torno a la rabia en el anime y el manga. Esto es particularmente notable ya que Caulifla de manera muy explícita no activa a SSJ a través de la ira.

Más bien, lo desencadena a través de una sensación de "hormigueo" en la espalda. La transformación de Kale está ligada directamente a sus sentimientos por Caulifla, tanto en lo que respecta a su insuficiencia a la luz de ella como al deseo de Kale de protegerla de la misma manera.

La rabia de Kale la ayuda a conectarse con Super Saiyan, pero finalmente es incapaz de controlarse, lo que desencadena una forma enloquecida similar a la de Broly y por esta razón es muy comparada con este personaje.

Broly: Super Saiyajin (Dragon Ball Super: Broly)

Hablando de Broly, el villano de la película Dragon Ball Z fue introducido en el canon a través del apropiadamente titulado Dragon Ball Super: Broly. El filme realmente ve a Broly en lo más parecido a un papel principal, dedicando la primera mitad a su historia de fondo y caracterización.

Exiliado del Planeta Vegeta debido a su extraña fuerza, Broly regresa al redil cuando es reclutado por un Freezer revivido décadas después. Este Saiyajin es lo suficientemente fuerte como para luchar contra Goku y Vegeta en sus formas divinas sin transformarse, pero eso es lo más lejos que puede llegar.

Freezer termina matando a Paragus para engañarlo haciéndole creer que es responsable de la muerte de su padre, lo que obliga a Broly a entrar en un estado de Super Saiyan que no puede controlar y que sigue mutando al mismo tiempo.

Goku: Ultra Instinct Dominado (Arco de Moro)

¡SPOILERS manga 63! Quizás no sea sorprendente, parece que Dragon Ball Super se está estableciendo en Ultra Instinct como una transformación desencadenada a la Super Saiyajin. Goku ha podido activar y desactivar Ultra Instinct Sign desde que entrenó con Merus en la Sala del Espíritu y el Tiempo.

El capítulo más reciente del manga indica que pronto podrá hacer lo mismo con MUI. Dando su vida para terminar de entrenar a Goku, Merus lucha con toda su fuerza contra Moro y como resultado su existencia divina se borra.

El ángel le asegura al saiyajin que ahora podrá activar el Ultra Instinto Dominado, Goku termina en el capítulo encorvado y transformándose en una pose que evoca cuando se convirtió en Super Saiyajin por primera vez.