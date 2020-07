Dragon Ball Super: ¿Bills aparecerá para derrotar a Moro?

Bills (Beerus), el Dios de la Destrucción, ha tenido una gran relación de amor y odio con el planeta Tierra y los guerreros Z que lo protegen; decidiendo saltar a la acción cuando es necesario. Lo que abre la pregunta, de si la batalla contra Moro en el manga de Dragon Ball Super, podría ser motivo suficiente para que la deidad delina del Universo 7 decida sumarse a la pelea. ¡Spoilers adelante!

¿Tendremos a Bills vs Moro?

Las cosas no parecen demasiado buenas para Goku y compañía en el último capítulo de Dragon Ball Super, con Moro alcanzando una nueva transformación de poder y si alguna vez hubo un momento para que Bills interfiriera, ¡ahora es el momento! Por ello decidimos contarte un poco del Dios de la Destrucción, que sin duda se ha convertido en un personaje favorito de la franquicia.

Bill ya ha intervenido peleas

Específicamente, Bills interfirió más recientemente durante el Arco de Goku Black, siguiendo a Goku y Whis en el descubrimiento de la verdadera identidad del saiyajin malvado, usando su energía destructiva para convertir al pícaro Kaioshin en cenizas. Normalmente, él sólo interferirá si las cosas se ponen muy mal, pero como el arco de la historia de Moro nos ha demostrado hasta ahora, las cosas están peores que nunca.

Bills ama la comida de la Tierra

Es muy probable que Bills rescate a la Tierra por una razón y una encima de todas las demás: ama la comida. Antes casi destruyó a la Tierra cuando Majin Buu había robado su budín en la película de Dragon Ball Super: Battle of the Gods. Al volver a visitar la Tierra una y otra vez, él se ha estado comiendo junto con su “ángel guardián” Whis; mostrando más afinidad por el mundo que una vez había tratado de destruir. Si bien podría no salvar el mundo para Goku y compañía, ¡seguro que lo haría por su comida!

Lo necesitan más que nunca

Moro es aparentemente imparable ya que el último capítulo del manga ha demostrado que tras absorber al Androide OG-873, este le ha dado no solo un aumento de poder loco, sino la capacidad de copiar los poderes de sus oponentes. Mientras que el secuaz artificial sólo pudo retener los poderes de sus enemigos durante unos treinta minutos, el villano decidió acabar con Goku y sus amigos.

¿Pero y si Bills no está preocupado?

Por otro lado, parece que el Dios de la Destrucción ha mostrado poco o ningún interés en involucrarse en los procedimientos, creyéndose encima de ellos cuando todo está dicho y hecho. Bills a menudo no destruye mundos en absoluto, sino que decide dormir o comer grandes cantidades de alimentos.

Bills ya se involucró, pero indirectamente

Dato: Whis y Merus son hijos del Gran Sacerdote

Las páginas finales del último capítulo del manga de Dragon Ball Super mostraron a un nuevo combatiente y se trata de el ángel renegado Merus, que originalmente fue llevado por Whis tras el descubrimiento de sus orígenes. Aunque fue capaz de enseñarle a Goku a dominar el primer nivel de Ultra Instinto en Ultra Instinct Sign, se le impidió afectar directamente la batalla.

Esto originalmente gracias a Whis, quien le recordó que los ángeles no podían involucrarse en la vida de los mortales. Con Merus llegando a la escena, parece que Bills podría haber encontrado una forma diferente de involucrarse, ¡depositando su confianza en la deidad rebelde que se unió a la Patrulla Galáctica!