Dragon Ball Super: Así luce Star Wars con dibujos de Akira Toriyama

Dragon Ball ha existido durante décadas y se ha convertido en un anime destacado para muchos fanáticos de todo el mundo. Como puedes imaginar, Akira Toriyama ha quedado impresionado por el éxito de su serie, que sigue creciendo incluso hoy en Dragon Ball Super.

Este es un sentimiento extraño que solo unos pocos creadores pueden conocer, y el hombre detrás de Star Wars es uno de ellos. Entonces, realmente, no debería impresionarnos de que Toriyama le haya rendido homenaje a la serie de ciencia ficción en el pasado.

Recientemente, Reddit se convirtió en un alboroto cuando una obra de arte de Toriyama apareció en el fandom de Star Wars. Fue allí donde los fanáticos fueron expuestos a un dibujo. El creador de Dragon Ball lo hizo hace años, para celebrar las precuelas.

Foto: Reddit "12thDoctorIsABadass"

Toriyama eligió dibujar a Anakin Skywalker cuando era niño, y tenía un mensaje especial para compartir antes de la apertura de Star Wars: The Phantom Menace. Como puedes ver en la parte de arriba, su estilo es inolvidable y no por nada es uno de los mangakas más exitosos de todos los tiempos.

El mensaje de Akira Toriyama para Star Wars

“¡Por fin! ¡Se acerca una nueva Star Wars ! Esta serie, aparte de la historia, la visión del mundo y los diseños son geniales. Me apasionan bastante y me han influido mucho. Ha sido un largo camino, se acerca el momento y estoy emocionado por la cuarta película”, comentó el creador de Dragon Ball en 1999.

Akira Toriyama mencionó que sus personajes favoritos no son los humanos, sino los extraterrestres y los villanos. Recordemos que él creó a los inolvidables gemelos androides Número 17 y Número 18; esta última es uno de los personajes más populares del mundo del anime.

Foto: Dragon Ball Z "Toei Animation"

El mangaka de Dragon Ball agregó: “Personalmente, tengo muy poco interés en los humanos en esta serie, por lo que el Darth Vader en su infancia realmente no me suena (aunque estoy deseando ver a Ewan McGregor), pero mirando los trailers… los robots, extraterrestres, etc. se ven bastante bien”.

Toriyama finalizó diciendo: “El SFX (efectos especiales) se ven bastante impresionantes. Definitivamente debería ser interesante. No puedo esperar a verlo”. Si creciste con el mundo de Dragon Ball, la saga de Star Wars pudo haber sido otro de tus compañeros en tu infancia.

Claramente, Toriyama es un gran admirador de Star Wars, por lo que los fanáticos solo pueden adivinar cómo se siente con la franquicia ahora. No es el único mangaka que muestra su amor por esta franquicia estadounidense, ya que el creador de My Hero Academia es un conocido fanático de los Jedi.

Te puede interesar: Dragon Ball Super: Una muerte genera nuevas preguntas sobre el Gran Sacerdote

Entonces, si alguna vez quisiste ver a Toriyama intentar dibujar extraterrestres más allá de los del Universo , tal vez sea hora de que le solicitemos que haga un corto de Star Wars o algún homenaje. Después de todo, el manga de Dragon Ball Super continúa y con él las aventuras de Goku por todo el universo.