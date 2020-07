Dragon Ball Super: Arco de Patrulla Galáctica despedirá a un querido personaje

El manga de Dragon Ball Super se ha puesto muy interesante con el estreno de su capítulo 61, pues el regreso de Vegeta trajo nuevas esperanzas al planeta Tierra. Sin embargo, están circulando teorías que indican un cercano final para el carismático Piccolo en la serie. ¡Spoilers adelante!

¿Piccolo saldrá de Dragon Ball Super?

Según información de Depor Play, el manga de DBS se encuentra narrando los acontecimiento de la saca o arco de la Patrulla Galáctica, con Goku Ultra Instinto combatiendo con el poderoso Moro. Luego tenemos las nuevas habilidades de Vegeta y estas incluyen dominar una técnica que podría afectar a Piccolo.

Este guerrero de Namek, quedó sorprendido cuando se enteró de que el Príncipe Saiyajin ahora domina la “partición forzada del espíritu”; en otras palabras, ahora es capaz de deshacer la asimilación que hizo este verde guerrero en el pasado. Hay que recordar que el villano Moro cuenta con la habilidad de transformar su cuerpo; algo similar a lo que realizaba Cell.

Las fusiones de Piccolo

Dragon Ball Super: Piccolo y Kamisama se fusionan

El portal mencionó las anteriores fusiones por las que ha pasado Piccolo y cómo cada una de ellas lo hizo más fuerte. El anime y manga de Dragon Ball creado por Akira Toriyama, nos mostró la conocida “fusión namekiana” presuntamente permanente. Siendo Nial y Kamisama, los dos personajes que se unieron con Piccolo para salvarlo.

En la saga de la Patrulla Galáctica, Vegeta ahora tiene el poder de resucitar a los muertos del Nuevo Namek; esto tras el viaje de Moro en este planeta. El portal presentó este dato tras un nuevo capítulo del manga y podría más adelante podría mostrarnos un regreso para kami y Nial; lo que debilitaría a Piccolo.

Dragon Ball Super: Naeil, Piccolo y Kamisama

¿Qué le pasaría a Piccolo sin sus fusiones?

Si esto llegara a pasarle a Piccolo, además de perder sus fuerzas, él no estaría al mismo nivel que Goku o Vegeta para poder combatir en futuras peleas; al menos no para proporcionar ayuda sin que su vida peligre en la escena. ¿Entonces lo mejor sería una salida de la historia? ¿Qué opinas?

La respuesta podría no ser una despedida total, pues aún veríamos a Piccolo como un valiente y hábil guerrero Z, solo que no podría luchar al frente de las batallas como acostumbraba en Dragon Ball Z. No hay duda que las sorpresas de DBS por Toyotaro, siguen dando muchas referencias a la serie original por Toriyama.