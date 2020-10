Dragon Ball Super: 5 superhéroes de Marvel que Goku derrotaría fácilmente

Dragon Ball Super ha producido una cantidad increíble de guerreros, que son realmente muy fuertes; algunos de los cuales pueden enfrentarse fácilmente a cualquier superhéroe de DC o Marvel sin ningún problema.

Vegeta, Toppo, Gohan y Freezer pueden coincidir con muchos personajes de Marvel en términos de fuerza pura, pero Goku está en un nivel muy diferente. De hecho, Goku ha podido igualar, o en algunos casos, superar a algunos de los dioses en su multiverso.

El Ultra Instinto de Goku tiene una sensación muy diferente sobre él y no hay muchos superhéroes de Marvel en los cómics que puedan hacer frente a esta forma de Goku. Aquí hay un vistazo a algunos de ellos que podrían perder en un enfrentamiento con él.

1. Thor

En realidad, Thor podría ser el único Vengador que podría darle al protagonista del anime una pelea real. El Ultra Instinto de Goku es un poder similar a los dioses y Thor es el Dios del Trueno, que se sabe que aprovecha sus poderes insondables cuando se lo lleva al límite, al igual que Goku.

El Ultra Instinct Goku resultaría demasiado para Thor, ya que hay una gran brecha en los niveles de poder y velocidad, mismas que no podría igualar Thor. Sin embargo, a Goku le encantará luchar contra el Dios del Trueno porque ambos quieren volverse aún más fuertes.

2. Iron Man

El gran cerebro de Tony Stark tendrá más posibilidades de ganar contra el Ultra Instinto de Goku en lugar de su traje de Iron Man. Sus ráfagas de energía no dañarían en absoluto a Goku en su forma normal, y mucho menos con el Ultra Instinto.

Si Stark es capaz de crear un dispositivo que limite el potencial de Goku o el potencial de Saiyan, solo entonces tendría una oportunidad, pero incluso eso es muy poco probable. Goku tendrá un día de campo contra Iron Man, para ser honesto.

3. Visión

Visión es uno de esos superhéroes que no han podido darse cuenta del verdadero potencial de sus poderes. Siendo el propietario de Mind Stone, Visión sabe que tiene mucho que cumplir y si se enfrenta a Goku, es posible que no tenga ninguna posibilidad a menos que pueda aprovechar su verdadero potencial.

Conociendo a Goku, le dará a Visión todo el tiempo necesario para que se encienda. Aún así, el Ultra Instinct de Goku está un nivel más allá de los dioses, lo que significa que Visión definitivamente terminará en el lado perdedor.

4. Hulk

El gran monstruo verde de Bruce Banner es en realidad uno de los superhéroes más poderosos del Universo Marvel, aunque aún no ha alcanzado su punto máximo. Aún así, en su mejor momento, Hulk podría no ser rival para Ultra Instinto dominado de Goku.

También podría ser el caso de que el Ultra Instinto de Goku derrote a Hulk con dos o tres golpes porque es rápido en esa forma. Tanto es así que Hulk ni siquiera podría ver venir los ataques de Goku y mucho menos tocarlo.

5. Capitán América

Lo único que Steve Rogers tiene sobre el Ultra Instinto de Goku son sus inimaginables reservas de resistencia. Todos saben que el uso del Ultra Instinto ejerce presión sobre el cuerpo de Goku, lo que significa que cada vez que se transforma, necesita obtener la victoria rápidamente.

El Capitán América es alguien que no se rinde tan fácilmente, pero enfrentarse a alguien con el poder de Goku no terminará bien para Steve. No hay forma de que su Escudo o su cuerpo puedan recibir el daño de un Kamehameha.