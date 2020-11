Dragon Ball Super: 5 poderes con los que Goku vencería a Scarlet Witch

Es tan cautivador comparar dos personajes completamente diferentes de dos universos diferentes en diferentes métricas. La métrica más discutida tiene que ser los superpoderes y cómo ciertos superhéroes o supervillanos superan a sus contrapartes en lo que respecta a la efectividad y el factor miedo.

El Universo Dragon Ball tiene a Goku, quien recientemente alcanzó un nivel obsceno de poder al aprovechar el Ultra Instinto, pero ¿Cómo le iría a sus poderes contra alguien tan poderoso como Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch, de Marvel Comics?.

Si bien ambos se especializan en conjuntos de habilidades muy diferentes, sería incorrecto decir que no querrían tener ciertos aspectos de los superpoderes del otro, pero la verdadera pregunta es, ¿Goku podría ganarle a Scarlett Witch?.

En La Verdad Noticias analizamos 5 poderes y habilidades que Goku posee en Dragon Ball Super con lo que podría ganarle a la Bruja Escarlata - interpretada por Elizabeth Olsen en el MCU -.

Su habilidad para transformarse

Goku tiene una habilidad sorprendente para transformarse y subir de poder

En situaciones de presión, en lugar de darse por vencido, Goku ha intensificado varias veces y no hay duda de que Scarlet Witch o cualquier otro superhéroe querrán sus habilidades de transformación.

Reflejos

Goku tiene reflejos sobrehumanos

Ultra Instinct tiene un gran efecto en el usuario. Es la forma definitiva para cualquier artista marcial y la razón es que Ultra Instinct le permite a Goku dejar de enfocarse en sus emociones y comenzar a actuar por puro instinto.

No piensa en sus movimientos repentinos, en cambio, deja que su cuerpo reaccione a ellos. Sus reflejos son tan buenos que sus oponentes no pueden verlo esquivar sus ataques, y mucho menos tocarlo. Si Scarlet Witch tuviera esta habilidad, sería intocable y ganaría a cuanto villano enfrente.

Velocidad

La velocidad de Goku supera a muchos superhéroes

Scarlet Witch puede tener una gran cantidad de superpoderes, pero no puede igualar a Ultra Instinct Goku cuando se trata de velocidad de batalla o velocidad, en general. A simple vista, es imposible mantenerse al día con la velocidad de Ultra Instinct Goku.

Si bien Scarlet Witch ha aprendido algunas habilidades de lucha del Capitán América, le encantaría tener la velocidad y agilidad de Goku.

Fuerza Divina

Goku tiene poderes de dios

Cuando Goku alcanzó la transformación de Dios Super Saiyan, tuvo el sabor del tipo de poder que tienen las deidades. Y después de eso, no hubo nada que le impidiera intentar romper su barrera una vez más para acercarse a los dioses.

Su fuerza es fascinante y capaz de hacer dormir a cualquiera con un solo golpe, incluida la Bruja Escarlata y más de un héroe del MCU.

Explosiones de energía

Goku tiene poderosos de ataques de energía

Si bien Scarlet Witch también puede manipular la energía en diferentes niveles, no puede producir bolas de energía de la estatura de Goku. El Kamehameha de Ultra Instinct Goku es capaz de destruir un planeta entero.

Es tan fuerte que Wanda Maximoff podría evaporarse si soporta la peor parte del ataque de frente. Si Scarlet Witch tuviera los medios para producir una energía tan monstruosa, se habría convertido en uno de los superhéroes de Marvel más fuertes de todos los tiempos.

Te recomendamos leer: Dragon Ball: Todo lo que debes saber de la serie anime más famosa del mundo

Tal vez la próxima serie de Disney Plus, WandaVision o Doctor Strange in the Multiverse Of Madness, que explorarán el multiverso enfrente a Goku contra la Scarlet Witch de Elizabeth Olsen.

¿Quién crees que ganaría en una pelea al estilo Marvel o Dragon Ball Super?, ¿Scarley Witch o Goku? Dinos en los comentarios.