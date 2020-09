Dragon Ball Super: 5 Héroes de Marvel que Freezer Dorado VENCERÍA y 5 que lo DERROTARÍAN

El popular anime de Akira Toriyama, Dragon Ball Super , retomó la historia desde donde terminó Dragon Ball Z, y la Tierra ahora se considera un lugar pacífico después de la eliminación permanente del malvado Kid Buu.

Pero no hubo tiempo para que Goku y Vegeta descansaran mientras seguían surgiendo nuevas amenazas en cada paso del camino, y una de ellas traía de vuelta algunos sentimientos nostálgicos.

La resurrección de Freezer y el escaparate de su nueva forma dorada sorprendieron a muchos fanáticos ya que el Emperador Maligno del Universo Dragon Ball parecía ser mucho más fuerte que la última vez que estuvo vivo.

Esta nueva fuerza suya lo convierte en un oponente increíblemente duro para cualquier superhéroe de Marvel Comics, pero hay algunos que definitivamente pueden derrotarlo, aunque algunos podrían terminar en el lado perdedor.

Derrotaría a Daredevil

Daredevil, también conocido como Matthew Murdock, es uno de los justicieros de Marvel más emblemáticos de todos los tiempos, sin embargo, no se le presta la atención que alguien de su estatura exige.

No tiene ningún superpoder más que los sentidos intensificados, una increíble técnica de artes marciales y su traje diabólico absolutamente estético, pero lamentablemente, estos no son suficientes para vencer a Freezer y mucho menos a su Forma Dorada. Daredevil perderá con bastante facilidad a manos del Emperador Maligno.

Thor lo vencería muy fácil

Thor, uno de los asgardianos más fuertes de todos los tiempos , no solo posee una energía similar a la de Dios, sino que también es muy difícil de matar, lo que lo convierte en un superhéroe que Freezer no puede vencer.

En realidad, Thor es uno de esos superhéroes de Marvel que pueden transformarse para aumentar sus niveles de poder, al igual que Freezer de Dragon Ball Super, pero la única diferencia es que Thor es el Dios del Trueno, mientras que Freezer es solo otro mortal. Incluso en su forma dorada, a Freezer le resultaría cada vez más difícil superar a Thor.

Derrotaría muy rápido a Falcon

Sam Wilson tiene una plétora de superpoderes que los fanáticos de los cómics ni siquiera conocen. No solo tiene el traje altamente avanzado que le da la capacidad de volar, sino que también es uno de los combatientes cuerpo a cuerpo más duros de la historia de Marvel.

A pesar de su perfección en varias técnicas de artes marciales, puntería y habilidad con la espada, Falcon perdería la vida muy fácil en una pelea uno a uno contra Freezer Dorado ya que el Emperador Maligno simplemente tiene demasiado poder sobre él.

Perdería contra Hulk

Bruce Banner es un humano cuya vida fue salvada por Hulk cuando estuvo expuesto a cantidades letales de radiación de rayos gamma. Ahora lleva un gran monstruo verde con él, que, en su día, es uno de los superhéroes de cómics más fuertes jamás creados.

Golden Frieza podría superarlo, pero cuando se trata de la fuerza adecuada, Hulk es un poco más fuerte. Esta pelea definitivamente irá hasta el final y el pequeño tamaño de Freezer podría no ayudarlo en esta.

Spider-Man perdería contra Freezer

Peter Parker tiene un intelecto a nivel de genio, ha obtenido sus superpoderes de una araña radiactiva y, además, también es un superviviente, algo que no se puede decir sobre la mayoría de los superhéroes de Marvel.

Aún así, sus superpoderes realmente no son tan intimidantes, especialmente para aquellos supervillanos que tienen un poder cercano al nivel de Dios. Si bien Freezer no está en ese nivel, ciertamente no está lejos y podría vencer a Peter Parker con un solo disparo.

Centinela vencería a Freezer

Uno puede escribir un libro completo sobre el tipo de poderes que Centinela tiene a su disposición, que van desde la regeneración y la manipulación del tiempo hasta jugar con moléculas.

No es alguien a quien Freezer le gustaría enfrentarse porque, en términos simples, simplemente no es lo suficientemente fuerte como para ser comparable. Freezer pelearía bien en los últimos minutos contra este superhéroe de Marvel, pero no podría vencerlo.

Derrotaría al Capitán América

Steve Rogers podría ser el superhéroe más paciente y persistente de Marvel Comics, pero sus superpoderes no son algo por lo que los supervillanos pierdan el sueño, especialmente alguien como Freezer, que puede destruir al Capitán América con una explosión de energía decente.

Si bien el cuerpo del Capitán América podría soportar todos estos ataques, solo sería cuestión de tiempo antes de que se rinda y acepte la derrota.

Bruja Escarlata lo derrotaría muy fácil

Los superpoderes potenciales de Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata, están más allá de todo lo que uno pueda imaginar. Ella es una bruja, que no solo puede hacer las cosas que hace el Doctor Strange, sino que también tiene la fuerza para manipular a un ser celestial.

Definitivamente está muy subestimada en el Universo Marvel y vencer a alguien como Freezer será muy fácil para ella. No solo puede alterar la realidad frente a sus ojos, sino que también puede llevarlo a la cima de la atmósfera de la Tierra y simplemente dejarlo caer.

Iron Man moriría de nuevo contra Freezer

La superpotencia más importante de Tony Stark nunca ha sido el traje de Iron Man, en cambio, siempre ha sido su intelecto a nivel de genio el que, una y otra vez, ha rescatado a Los Vengadores de situaciones potencialmente catastróficas.

Entonces, en una batalla uno a uno contra el Emperador Malvado Freezer, Iron Man probablemente terminará en el lado perdedor, considerando el hecho de que no tendría tiempo para encontrar una solución viable contra algo tan fuerte como la Forma dorada de Freezer.

Capitán Marvel le ganaría a Freezer

La Capitana Marvel es el propio ser celestial de la Tierra, que puede derrotar a casi cualquier persona en su día . Puede generar energía destructora de planetas con sus propias manos, mientras que sus golpes tienen la capacidad de enviar a un oponente de un extremo a otro de una ciudad.

Freezer simplemente no podría manejarla. Ella es demasiado poderosa para él; tanto es así que podría necesitar más que su forma dorada. Y para eso, necesitará años de entrenamiento.