Dragon Ball: La vez que Goku apareció en un VIDEO de Christina Aguilera

Los fanáticos del anime generalmente están emocionados de descubrir qué celebridades disfrutan de los mismos programas que ellos (Michael B. Jordan, por ejemplo) pero es raro que alguien declare su afecto por Dragon Ball GT.

Sin embargo, la próxima vez que vayas a un viaje de nostalgia por un video musical de finales de los 90, es posible que te sorprendas al ver una aparición del Goku de DBGT en el sencillo “What a Girl Wants” de Christina Aguilera.

Cada pocos años, alguien se da cuenta de que hay un póster del anime no canon de Dragon Ball en el video musical de la cantante. Christina nunca ha admitido ser fan de la serie de Akira Toriyama, por lo que no parece haber ninguna razón real para esto.

Goku en video musical de Christina Aguilera

Foto: “What a Girl Wants” de Christina Aguilera

Otros fanáticos señalan que el director de arte pudo haber querido algunas decoraciones geniales para la habitación en la que Christina y sus amigos están de fiesta. Un póster de anime es algo genial para tener, después de todo.

Dragon Ball GT se emitió de 1996 a 1997, mientras que "What a Girl Wants" salió en 1999. En lo que respecta al merchandising de Dragon Ball, GT habría sido el más disponible. Sin embargo, la verdad es que probablemente nunca lo sabremos. Es uno de los grandes misterios del siglo XX.

Para aquellos que no lo saben, aquí hay un resumen rápido de por qué GT es tan enloquecedor para muchos fanáticos de Dragon Ball. Hay muchos reparos con GT, pero quizás el más grande es que Goku volvió a ser un niño durante la duración del espectáculo.

El Goku original era divertido, pero nadie anhelaba su regreso a ser un niño. Si es así, tal vez un arco o dos, ¡pero no toda la serie! Y ahí está, mirándonos con insolencia desde el póster del video "What a Girl Wants".

Vegeta en el anime Dragon Ball GT

Otro problema fueron los diseños de personajes, el más infame de ellos es el bigote de Vegeta. El Príncipe Saiyajin se caracteriza por estar orgulloso hasta el extremo: no hay forma de que consienta en tener esa "cosa" en su labio.

También tiene un nuevo peinado, aunque el propio Vegeta dijo una vez que los peinados de los Saiyan adultos no cambian. Estas elecciones de diseño fueron emblemáticas de uno de los mayores crímenes de DBGT: simplemente no parecía importarle mucho el canon anterior.

Hubo muchos otros problemas que pusieron de los nervios a los fanáticos: peleas mediocres, villanos aburridos, marginación de los personajes principales. En última instancia, Toei Animation pareció decidir que era mejor dejar Dragon Ball GT en el olvido, optando por canonizar Dragon Ball Super en su lugar.

Aún así, aunque GT no fue popular entre la mayoría de los fanáticos, algunos están más que dispuestos a argumentar sus méritos: la forma de Super Saiyan 4 por ejemplo. Además, cada vez que alguien quiere un poco de nostalgia de Dragon Ball, siempre hay un lugar al que ir.