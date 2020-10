Dragon Ball: Kefla y los 10 MISTERIOS que quizás no sabías de ella

Dragon Ball Super tomó al mundo por asalto, especialmente la saga Tournament of Power que vio la introducción de numerosos personajes agradables, incluidas las dos mujeres Saiyans del Universo Seis, Kale y Caulifla.

Ambos iluminaron la pantalla con su presencia porque, lo creas o no, esa es la primera vez que los fanáticos de Dragon Ball presenciaron a dos mujeres Super Saiyajin.

Estos dos son mejores amigos y se unieron en el Torneo de Poder realizando la técnica de fusión Potara para convertirse en Kefla.

Ella es una mujer cuya fuerza no conoce límites y Goku luchó por enfrentarse a ella, a pesar de que ella no parecía una gran amenaza al principio. Aquí hay algunas cosas que los fanáticos no saben sobre ella.

Kefla también tiene increíbles secretos

10- Domina la personalidad de Caulifla

Siempre que tiene lugar una fusión en el Universo Dragon Ball, básicamente, dos personalidades diferentes se combinan para convertirse en una, pero sorprendentemente, en Kefla, hay signos claros de que Caulifla domina.

Kefla es arrogante, habla demasiado y, además, quiere pelear cada vez más. Sin embargo, es comprensible porque Kale es naturalmente una introvertida a la que le gusta mantener las cosas cerca de su pecho.

A Caulifla, por otro lado, le encanta hablar, así que no es de extrañar que Kefla también sea así.

9- Los rasgos de Saiyan

Una vez más, dos personalidades que se mezclaron en una tuvieron un efecto aquí cuando el tranquilo e introvertido Kale, con Caulifla, comenzaron a interpretar una pelea de la manera en que lo hace un Saiyajin.

A Kefla le encantaba el hecho de estar involucrada en una batalla en la que se habían reunido mortales de todo el multiverso.

Quería hacerse más fuerte al enfrentarse a oponentes dignos y es justo decir que sonaba un poco como Vegeta por la forma en que le faltaba el respeto a la forma de Dios Super Saiyan de Goku porque no era lo suficientemente fuerte.

8- El nuevo movimiento característico de Goku

Goku estaba teniendo dificultades para lidiar con Kefla. Tanto es así que luchó por ganar ventaja sobre ella incluso en su forma Super Saiyan Blue Kaioken y cuando fue llevado al límite, la forma de Ultra Instinct Sign de Goku regresó.

Cuando Kefla intentó atacar, apareció el nuevo movimiento característico de Goku.

Estaba bloqueando las explosiones de Ki de Kefla mientras se movía hacia ella y preparaba un Kamehameha, haciéndolo parecer como un Kamehameha en movimiento.También usó esto más tarde contra Jiren.

7- Automáticamente un Super Saiyan en el Manga

Como era de esperar, se realizaron muchos cambios en el anime del manga, y uno de los más obvios estaba relacionado con Kefla y su fusión.

En el manga, Kale y Caulifla se fusionaron cuando ambos eran Super Saiyans y, por lo tanto, Kefla también lucía el aspecto de Super Saiyan, pero en el anime, ese no es el caso. Kale y Caulifla se fusionaron en sus formas normales en el anime y Kefla tuvo que encender para pasar al nivel de Super Saiyan.

6- Kefla Vs Gohan

Otro cambio que se vio en el anime del manga fue la batalla de Goku con Kefla que nunca sucedió realmente. En cambio, Kefla tuvo una batalla con el hijo de Goku, Gohan, y que pelea tan increíble fue.

Gohan fue a su forma definitiva de Gohan mientras Kefla ya era Super Saiyan y le advirtió sobre las consecuencias de no convertirse en Super Saiyan.

Ambos lucharon muy duro y se llevaron al límite antes de que los golpes finales los eliminaran a ambos.

5- Potencial ilimitado

Si bien ha habido fusiones más fuertes que Kefla, hay que decir que su techo nunca podría ser conocido.

Cuando Kale y Caulifla se fusionaron, Kefla dijo que siente un poder ilimitado en sus entrañas y que puede alcanzar cualquier nivel que desee. Su nivel de poder era tan alto que incluso Goku, Piccolo y Vegeta quedaron atónitos.

Toppo y Vegeta se detuvieron a mitad de la batalla para darse cuenta. En cuanto a Jiren, bueno, parpadeó mientras meditaba y eso solo te dice el tipo de energía que Kefla dejaba de su cuerpo.

4- Whis se enfrenta a los poderes de Kefla

Whis, a lo largo del Torneo de Poder, presentó teorías muy interesantes que sugerían por qué alguien se volvió más fuerte de la forma en que lo hizo. Cuando Kefla le pidió a Goku que trajera de vuelta la forma de Ultra Instinct Sign, Whis comenzó a preguntarse exactamente qué desencadenó la transformación de Goku nuevamente.

Se le ocurrió la teoría de que tal vez el poder de Kefla era tan grande como la Bomba Espiritual que envolvió a Goku por primera vez durante su lucha contra Jiren.

3- Super Saiyan 2 Kefla = ¿Ultra Instinct Sign Goku?

Durante la pelea entre Kefla y Goku, este último se veía muy cansado antes de convertirse en Ultra Instinct Sign y, como resultado, comenzó a dominar los procedimientos antes de que los instintos Saiyan de Kefla entrarán en acción.

Ella subió a Super Saiyan 2 y comenzó a luchar contra Ultra Instinct Sign. Goku en la clasificación uniforme.

A primera vista, parecería que logró igualar el nivel de poder de Goku, pero en realidad, la transformación de Ultra Instinct Sign de Goku era mucho más débil debido a que estaba extremadamente agotado. Goku la derrotó con bastante facilidad, al final.

2- Los Pride Troopers tuvieron un día difícil

El manga ofrece una historia diferente para casi todos los personajes del Torneo de Poder, incluido Kefla, que luchó contra los Pride Troopers del Universo 11 después de pasar por la fusión.

Los Pride Troopers son conocidos por su trabajo en equipo, pero los poderes de Kefla estaban demostrando ser demasiado. Los manejó todos a la vez y parecía que ni siquiera lo estaba intentando. Dyspo es el primero en darse cuenta de que el trabajo en equipo no será suficiente, mientras que Jiren pensó que Kefla no valía la pena, obviamente.

1-El increíble control de Ki

A pesar de la naturaleza berserker de Kale y la impulsividad de Caulifla, Kefla parece tener un control brillante sobre su energía.

Sus habilidades de lucha son obviamente muy buenas, pero su control de Ki está fuera de este mundo. Puede intentar muchos ataques creativos y mostró lo mismo en el Torneo de Poder.

Uno que llamó la atención fueron las múltiples explosiones de rayos y lo curioso fue el hecho de que Kefla pudo controlar la dirección de cada explosión como si los estuviera usando a través de un control remoto.