Dragon Ball: 10 personajes de anime que sería mejor pareja para Vegeta

Dragon Ball es una de las series de anime más populares y queridas de todos los tiempos y es una propiedad que ha podido mantenerse relevante durante mucho tiempo porque encuentra muchas formas diferentes de interactuar con su audiencia.

La especialidad de Dragon Ball son sus secuencias de acción hiperbolizadas y sus transformaciones, pero también se entrega a otras áreas.

Es seguro decir que uno de los momentos más sorprendentes de la serie es la revelación de que Vegeta y Bulma son pareja. Los dos encuentran un parentesco a su manera extraña, pero eso no quiere decir que sean absolutamente perfectos el uno para el otro. Hay varios personajes femeninos de anime que encajarían muy bien con Vegeta.

Caulifla (Dragon Ball Super)

Puede parecer un poco irrespetuoso emparejar a Vegeta con otro personaje de su propia serie, pero siempre existe la posibilidad de que Bulma tenga un final prematuro y Vegeta necesite seguir adelante. La introducción del Universo 6 y los nuevos Saiyajin a Dragon Ball Super no fue solo un gran problema para los fanáticos, sino también para Vegeta.

El Príncipe de los Saiyajin pareció estar realmente impresionado con la fuerza y el progreso de Caulifla en varios momentos. Bulma y Vegeta acentúan las diferencias del otro, pero él y Caulifla encajarían bien.

Jolyne Kujo (Océano de piedra)

Una de las cosas más singulares e inventivas de la serie de anime JoJo's Bizarre Adventure es que muchos de los nuevos capítulos miran a un miembro diferente de la familia Joestar mientras el programa cuenta esta historia generacional más amplia.

Stone Ocean es la única parte de la serie que presenta a una protagonista femenina y la atrevida Jolyne Kujo parece exactamente el tipo de personalidad por la que Vegeta se sentiría atraído. Jolyne es astuta, poderosa y su atípico sentido de la moda puede incluso fascinar a Vegeta en algún nivel.

Misato Katsuragi (Neon Genesis Evangelion)

Neon Genesis Evangelion es una serie que es conocida no solo por su versión poco convencional del género mech, sino también por la embestida emocional que atraviesa a sus personajes.

Misato Katsuragi es un engranaje vital en NERV que no solo se desgasta por su trabajo y el estado del mundo, sino también por sus intentos fallidos de tener una vida amorosa.

Hay una extraña afinidad que podría ayudar a unir a Misato y Vegeta. Él sería exactamente el tipo de sistema de apoyo que tanto le falta en toda la serie.

Tatsumaki (One Punch Man)

En muchos sentidos, One Punch Man funciona como una parodia de series como Dragon Ball, y muchos de los superhéroes del anime son estereotipos exagerados. El Tornado del Terror, Tatsumaki, es uno de los héroes de Clase S más competentes de la serie y definitivamente es temida y respetada en la serie.

Tatsumaki es lo suficientemente fuerte como para captar el interés de Vegeta y su personalidad también encaja con la energía más severa de Vegeta. Puede que sean una pareja muy reservada, pero podrían trabajar juntos.

Tatsumaki (One Punch Man)

Nami (One Piece)

One Piece es un compañero de la serie Dragon Ball en muchos sentidos. El anime está lleno de personajes con habilidades increíbles gracias a la Fruta del Diablo, pero es Nami, una maestra ladrona y navegante que parece la pareja más adecuada para Vegeta. Nami tiene una valentía hacia la aventura y no sería difícil imaginarla a ella y Vegeta liderando una tripulación juntos en el espacio.

Nami encaja bien con Vegeta, pero Boa Hancock de One Piece probablemente encaja mejor con Goku, ya que se enamoró de Luffy en el pasado.

Esdeath (¡Akame Ga Kill!)

¡Akame Ga Kill! es un anime que retrata la guerra desde un punto de vista muy diferente y son personajes como Esdeath los que acentúan lo brutal que puede ser la batalla. La filosofía fría e inquebrantable de Esdeath sobre la vida humana la ayuda a ascender en las filas y es especialmente sádica con la humanidad.

Ella es la peligrosa mezcla de belleza y crueldad. Es justo decir que el crecimiento que experimentó Vegeta puede incluso hacer que parezca un poco suave en comparación con Esdeath, lo que le daría al ambicioso dúo una energía muy interesante.

Nemuri Kamaya (My Hero Academia)

My Hero Academia es una serie que puede presentar personajes aún más poderosos que el universo de Dragon Ball. Dicho esto, la mayor parte de los individuos de la serie son los héroes en crecimiento que se convertirán en los defensores del mañana.

Nemuri Kamaya es uno de los principales héroes profesionales de la serie y presta su tiempo para ayudar a enseñar a los estudiantes de la U.A. Alto.

El Sonambulist Quirk de Kamaya también es capaz de hacer dormir a la gente de una manera que la hace bastante peligrosa en las circunstancias adecuadas. Es una mezcla poderosa con la que Vegeta estaría impresionado de muchas maneras.

Balalaika (Black Lagoon)

Black Lagoon es una serie de anime de acción llena de crímenes que pasa desapercibida para mucha gente, pero presenta algunos mentes criminales increíblemente viciosos y algunas batallas profundamente satisfactorias que son llenas de emoción y carnicería. Balalaika es un personaje de Black Lagoon que inmediatamente recuerda a Vegeta. Ambos tienen un pasado que tiene vínculos con la realeza y Balalaika administra el vicioso Hotel Moscú.

Las lealtades de Balalaika a menudo siguen la línea, pero sus objetivos de dominación ciertamente parecen una mentalidad que Vegeta entendería y admiraría.

Fujiko Mine (Lupin III)

Lupin the Third es una serie llena de ladrones, estafadores y estafadores, pero Vegeta tampoco es del tipo que deja que esas etiquetas sociales influyan en su opinión. Proviene de un entorno turbio y ha causado su parte del dolor, por lo que es probable que no se sienta demasiado desanimado por algunas travesuras criminales trotamundos de alguien tan encantador como Fujiko Mine.

Lupin III se ha ganado una reputación, pero Fujiko es casi tan legendario por sus habilidades furtivas y su hermosa apariencia. Es difícil imaginar que Vegeta no se enamora de ella.

Fujiko Mine (Lupin III)

Motoko Kusanagi (Ghost In The Shell)

Hay muchas series de anime que destacan a mujeres fuertes y poderosas que pueden liderar el género de acción y uno de los mejores ejemplos de esto es la cibernética Motoko Musanagi de la aclamada Ghost in the Shell.

Motoko es una leyenda tanto en el género de acción como en el de ciencia ficción y hay pocas personas más geniales que se sientan como la opción adecuada para alguien tan listo para la batalla como Vegeta. Las preguntas de identidad de Motoko pueden incluso relacionarse con las búsquedas periódicas de Vegeta para encontrarse a sí mismo.

La naturaleza robótica de Motoko puede parecer un obstáculo, pero no es que Dragon Ball no se haya enfrentado antes al amor por Android.

Te recomendamos leer: Dragon Ball: Todo lo que debes saber de la serie de anime más famosa del mundo

La Verdad Noticias tiene para ti todas las novedades de Dragon Ball, síguenos en nuestras redes sociales y dejanos tu opinión en la sección de comentarios.