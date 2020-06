Dr. Dre se separa de Nicole Young después de 24 años de matrimonio/Foto: Rap-Up

Después de más de dos décadas juntos, el Dr. Dre y su esposa, Nicole Young, han elegido separarse. Dr. Dre pronto volverá al mercado. Su esposa con quien estuvo por 24 años, Nicole Young, solicitó el divorcio el lunes 29 de junio, según TMZ, y la publicación informa que ella citó "las diferencias irreconciliables habituales" como la razón de esta separación.

Los dos se casaron el 25 de mayo de 1996 y, desde entonces, han acogido a dos niños en el mundo: su hijo Truice y su hija Truly. Afortunadamente, ambos niños son adultos, por lo que Dre y Nicole no tendrán que pasar por el obstáculo adicional de negociar un acuerdo de manutención/custodia de menores. Sin embargo, esto no significa que no será un divorcio desordenado.

Nicole busca apoyo conyugal, según TMZ, quien también informa que no hay un acuerdo prenupcial entre estos dos. Eso podría ser un problema, teniendo en cuenta que, según los informes, Dre tiene un valor estimado de $ 800 millones.

El medio TMZ también informa que está siendo representada por "una abogada de celebridades de alto poder, Samantha Spector".

Nicole estuvo casada con el jugador de la NBA Sedale Threatt y trabaja como abogada, según TMZ. El Dr. Dre, como la mayoría del mundo sabe, es miembro fundador del revolucionario grupo de rap NWA, un exitoso artista solista (muchos dicen que su álbum de 1992 The Chronic es uno de los mejores álbumes de rap de todos los tiempos) respetado productor, ejecutivo discográfico y fundador de Beats Electronics.

La vida personal de Dr. Dre

Aunque ha vivido las últimas tres décadas en el centro de atención, Dre (nacido Andre Young), en su mayor parte, ha mantenido su vida privada exactamente así: privada.

“Tengo mi vida personal intacta y me aseguré de que sea recta. Sin eso, no tienes fundamento. Su edificio se va a derrumbar”, dijo en una entrevista de 1999 con Rolling Stone. Cuando se le preguntó qué tenía que cambiar, dijo: “Solo yo. Eso es todo."

Dre es padre de seis hijos, a quienes tuvo con cinco mujeres diferentes. Su hijo mayor, Curtis Young, nació en 1981 cuando Dre era solo un adolescente. Dio la bienvenida a una hija (La Tayna Danielle Young) y a otro hijo (Andre Young Jr., Quien murió en 2008) en 1983 y 1988, respectivamente.

Dre y la cantante Michel'le salieron de 1988 a 1996, y durante ese tiempo, dieron la bienvenida a un hijo, Marcel Michel'le fue una de las mujeres que lo acusó de abuso físico en 2015 después del lanzamiento de la película biográfica Straight Outta Compton (que muchos criticaron por pintar Dre en una luz más positiva).

El rapero Dr. Dre es padre de seis hijos, a quienes tuvo con diversas mujeres; su fama en la música ha estado envuelta en algunos escándalos, pero eso no ha conseguido opacar su éxito en la industria del rap/Foto: Heabbi

Dre, en un comunicado al The New York Times, habló de su pasado: “Pido disculpas a las mujeres que lastimé. Lamento profundamente lo que hice y sé que ha impactado para siempre en todas nuestras vidas".