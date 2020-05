Dr. Dre revela que sintió al ver INQUIETANTE vídeo de la muerte de George Floyd

El Dr. Dre se unió a Lil Wayne para hablar sobre la muerte "extremadamente dolorosa" de George Floyd, el residente afroamericano desarmado de Minneapolis asesinado por un oficial de policía que se arrodilló en su cuello por más de ocho minutos.

La muerte de George Floyd inspira nueva ola de protestas de #BlackLivesMatter

Durante su entrevista en Young Money Radio de Apple Music del viernes por la noche, Dr. Dre dijo: "Es como, hombre, esa situación, me dolió el corazón. Todavía me duele el corazón", expresó el músico famoso por su actitud “fuck the police”.

"Se sintió como si ese policía tuviera su rodilla en todos nuestros cuellos, y me refiero a hombres negros. Y sí, es extremadamente doloroso. Es extremadamente doloroso porque continúa. Continúa y continúa, '¿Qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer para que esto se detenga? ¿Qué se supone que sucederá para que esto se detenga? Tiene que detenerse. ¿Qué se supone que sucederá?".

“La parte que más enoja es que son tan descarados, a plena luz del día, con cámaras. Y él tiene su rodilla en el cuello de este tipo durante ese tiempo y no le importa una mier**. Su mano está en su bolsillo. Bien podría estar silbando", explicó Dr. Dre al recordar el vídeo de la muerte de George Floyd.

Dr. Dre pide justicia ante brutalidad policial

"Se supone que deben ser arrestados y condenados por asesinato en primer grado", dijo Dr. Dre después de que el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fuera acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado por la muerte de George Floyd.

Dr. Dre continuó: "Es como, '¿Qué demonios se supone que debemos hacer para que esto se detenga? ¿Qué puede pasar para que esto se detenga?' Es desconcertante, pero realmente parece que algo va a suceder ahora, al menos podemos entrar a una área para comenzar a hablar sobre una manera de hacer que esto pare. Creo que esta podría ser la razón porque, porque yo también veo gente blanca protestando ... lo cual es algo bueno.

"Creo que están hartos", dijo Lil Wayne. "Cualquier ser humano decente, creo que están todos hartos. Todos estamos hartos. Deberías estarlo", a lo que Dr. Dre respondió, "Lo dijiste bien. Cualquier ser humano decente debería ver eso y decir, 'Al diablo con esto'. Ya es suficiente.

Escucha toda su conversación en el clip de Young Money Radio a continuación y sintonice el episodio completo, en el que Lil Wayne también habló con el Dr. Anthony Fauci sobre el efecto desproporcionado de COVID-19 en la comunidad negra, en Apple Music .