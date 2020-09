Dr. Dre podría pagar MILLONES a su ex Nicole Young por presunto abuso doméstico/Foto: Us Weekly

Los problemas legales entre Dr. Dre y su ex esposa Nicole Young se están calentando, a medida que ha surgido un desglose de los gastos de manutención conyugal solicitados de $2 millones por mes.

El desglose de la manutención conyugal muestra:

- Lavandería y limpieza $10,000 al mes.

- Ropa $135,000 al mes.

- Teléfono, celular, correo electrónico $20,000 al mes.

- Educación (matrícula y gastos de manutención) $60,000 al mes.

- Entretenimiento $900,000 al mes.

- Contribuciones benéficas $125,000 al mes.

- Hipoteca $100,000 al mes.

Junto con eso, Nicole Young afirma que el Dr. Dre tenía un "historial de violencia y control coercitivo, tanto antes como durante el matrimonio". Young afirma que tenía miedo en un caso particular en el que Dre le envió un mensaje de texto: “¿Por qué me ignoras? ¿Por qué me ignoras ... debería ir a verte?"

A partir de ahora, Nicole Young también está solicitando que el Dr. Dre cubra los honorarios de su abogado.

Según TMZ, la esposa separada del Dr. Dre, Nicole Young, ha presentado documentos solicitando $2 millones en manutención temporal del cónyuge. Nicole busca $1,936,399 al mes, junto con $5 millones para honorarios legales.

Dr. Dre no está dispuesto a darle ese dinero a su ex

El número es asombroso y prepara el escenario para procedimientos de divorcio potencialmente desagradables. La última solicitud de Nicole llega inmediatamente después de un divorcio ya contencioso, que ya ha tenido una disputa prenupcial.

Nicole y Andre Romelle Young (verdadero nombre del rapero y productor) estuvieron casados durante más de 20 años. Juntos, tuvieron dos hijos: Truice de 23 años y Truly de 19. El artista en total tiene 7 hijos de sus pasadas relaciones/Foto: The Blast

A pesar de que las cosas se están calentando en el frente legal, TMZ también informa que el estilo de vida de Nicole no ha sido infringido como resultado del divorcio. Ella todavía vive en la casa de Malibú de la ex pareja y continúa teniendo un chef personal y acceso a todos los autos.

Una fuente cercana al Dr. Dre le dice a TMZ que el superproductor rechazará la última presentación de Nicole citando que no necesitaría casi esa cantidad porque su estilo de vida no ha cambiado desde que se presentó el divorcio. ¿Crees que el conflicto financiero podría tardar varios meses?, ¿Consideras que Nicole podría demandar a Dr. Dre por la supuesta violencia que vivió en su ex matrimonio?