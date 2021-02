Dr. Dre es acusado de AMENAZAR a Moniece Slaughter ¡Ella tiene pruebas!

En una serie reciente de clips compartidos desde la cuenta de Instagram de Moniece Slaughter, la estrella de Love & Hip Hop Hollywood ha confesado algunas nuevas acusaciones contra el productor musical Dr. Dre.

Quien según la estrella de reality, ha estado intentando amenazarla e intimidarla.

“¿Sabes qué?”, Comenzó Moniece en un clip compartido a través de TheShadeRoom, “No quería creer que Dre fuera un golpeador de mujeres, pero después de un par de llamadas telefónicas que literalmente acabo de recibir, él es un golpeador de mujeres. Con seguridad. J*didamente seguro".

En los clips de lo que parece ser la misma sesión de Instagram Live, Moniece habla directamente con Dr. Dre y le dice: “No me importa quién creas que eres, no me importa quién te haya dicho el mundo que eres".

"No lo conozco y usted no me conoce, y no dije nada negativo sobre usted, señor. Puede ver el clip de 40 segundos sobre lo que dije sobre usted, señor, y no fue negativo. Así que no envíe otro m * therf * cker a este teléfono mío para hacer una m * therf * cking amenaza más. Sí, Dr. Dre", declaró la famosa.

“Y lo grabé”, continuó hablando sobre las llamadas que supuestamente recibió. Maldita perra equivocada. Movimiento incorrecto m * therf * cker. Ch*pame la p*lla, hemos terminado. Joder, grabé ambas conversaciones, tu c*lo descuidado. ¿Pensaste que el aneurisma te había j*dido?", comentó la mujer.

¿Por qué amenazó Dr. Dre a Moniece?

El clip de 40 segundos al que se refería Moniece era uno del fin de semana en el que habló sobre los rumores de que Dr. Dre ha estado saliendo con su ex coprotagonista de L & HHH, Apryl Jones.

Tal parece que el conflicto con Moniece inició por que ella reveló que Dre y Apryl estaban saliendo, y posiblemente el rapero de 55 años no quería que la gente supiera de su relación con la famosa de 34/Foto: Showbiz Cheat Sheet

En el Live, Moniece dijo que a pesar de que sabía que Apryl tenía algunas buenas cualidades en ella, en general, se sorprendió al descubrir que el Dr. Dre saldría con alguien como ella públicamente.

“Para la persona que me preguntó si Apryl y Dre están juntos”, comenzó Moniece en el clip, “sí lo están. Y ha pasado un tiempo que han estado juntos".

"Ha pasado un tiempo, no es nuevo. Lo he sabido por un tiempo. Me sorprendió solo por su anuncio público de que es poliamorosa y que ha estado con este, este, este, ese, ese, ese", declaró Moniece.

"Y ella estaba en Internet acariciando su p-ss, así que me sorprendió que alguien tan establecido y refinado como Dre casi la esposara", afirmó.

“Lo que no soy es un enemigo”, continuó. Hablando más sobre su ex coprotagonista, Moniece agregó: “Apryl es hermosa, su cuerpo está loco, es pseudo, semi, algo talentosa".

"Es una buena madre, y lo que sé sobre la forma en que trata a sus seres queridos es que está de acuerdo. Así que sé que hay grandes cualidades en ella", reveló.

Aunque Apryl no admitió explícitamente que estaba saliendo con Dr. Dre, la personalidad de la televisión habló recientemente con el medio MadameNoire sobre su vida amorosa.

Según ella, aunque no está buscando nada especial en este momento, actualmente está saliendo y priorizando lo que quiere.

"Estoy saliendo. Y… no estoy buscando nada”, dijo Apryl.

“Yo digo que no estoy mirando. Simplemente siento que… estoy saliendo y soy abierta y siento que lo que espero experimentar es un gran intercambio de energía con alguien que se siente diferente y lo sabré cuando lo sienta. Pero ahí es donde estoy con eso", comentó Apryl.

"No busco nada. No tengo un tipo en particular. Simplemente disfruto de la vida, intercambio energías y disfruto de la compañía. Y eso es. Y cuando necesito lo que necesito cuando lo necesito, ¡obtengo lo que necesito cuando lo necesito! Sigue presionando [risas]. Ahí es donde estoy", aclaró.

¿Crees que Dr. Dre realmente amenanzó a Moniece Slaughter por hacer público su amorío con Apryl Jones? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

