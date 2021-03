Dr. Dre: Biografía y todo lo que debes saber del ícono del hip-hop

Fanático de la música desde el principio, Dr. Dre comenzó a trabajar como DJ en su adolescencia. Su primer gran éxito llegó con el grupo de rap N.W.A. y luego cofundó Death Row Records en 1991. En 1992, su primer álbum en solitario, The Chronic, se convirtió en un gran éxito.

Dre fundó Aftermath Entertainment en 1996 y firmó con Eminem y 50 Cent con su sello. Finalmente, cofundó la compañía Beats Electronics con Jimmy Iovine, y ganó millones con su venta de 2014 a Apple.

En 1992, The Chronic, se convirtió en un gran éxito

Su nombre de nacimiento es Andre Romelle Young, Dr. Dre de 56 años de edad proviene de una formación musical. Sus dos padres eran cantantes. Su madre, Verna, abandonó su grupo Four Aces poco antes de que naciera Dre. Su segundo nombre proviene de una de las bandas a las que pertenecía su padre Theodore, los Romell.

Después de que sus padres se separaron, Dre vivió con su madre, quien se volvió a casar varias veces. Se mudaron con frecuencia, y en un momento vivieron en el proyecto de viviendas Wilmington Arms en el área de Compton.

La importancia de The Chronic para Dr. Dre

La importancia de The Chronic para Dr. Dre

The Chronic es el álbum debut del rapero estadounidense, Dr. Dre, publicado el 15 de diciembre de 1992 a través de la discográfica Death Row Records y distribuido por Priority Records.

Las sesiones de grabación del álbum tuvieron lugar en junio de 1992 en los estudios de Death Row en Los Ángeles, California y en Bernie Grundman Mastering en Hollywood, California.

El álbum lleva el nombre de un término del argot para la marihuana de alta calidad. La portada del álbum es un homenaje al papel de fumar Zig-Zag. The Chronic fue grabado por Dr. Dre tras su salida de N.W.A y Ruthless Records por una disputa financiera, y por lo tanto aparece la ofensa sutil y directa, a su propietario y exmiembro del grupo N.W.A, Eazy-E.

Tras su lanzamiento, The Chronic recibió críticas generalmente positivas y obtuvo un éxito de ventas considerable. El álbum llegó al número tres en el Billboard 200 y ha vendido más de tres millones de copias.

Dr. Dre ha destacado por la fundación y la popularización del g-funk, sub-género del gangsta rap. The Chronic ha sido considerado como uno de los discos más importantes e influyentes de la década de 1990 y considerado por muchos fanes como el álbum de hip hop mejor producido de todos los tiempos.

En el año 2003, el álbum fue clasificado con el número 137 en la lista de la revista Rolling Stone de "Los 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos".

Dr. Dre en la escuela secundaria

Dr. Dre siempre estuvo motivado por la música

En Centennial High School, Dre mostró talento para la redacción, pero prestó poca atención a sus otros cursos. Se transfirió a la escuela secundaria Fremont y luego fue a la escuela para adultos de Chester. Pero sus intereses no radicaban en el trabajo escolar, quería hacer música.

Dre recibió un mezclador de música por Navidad en 1984 y pronto convirtió la casa de su familia en su estudio. Durante horas y horas, trabajaba su magia, tomando piezas de diferentes canciones y sonidos para crear su propio sonido.

Dre comenzó a pasar el rato en el club nocturno de Los Ángeles Eve After Dark, donde finalmente tuvo la oportunidad de trabajar con los tocadiscos. Se unió al World Class Wreckin 'Cru, que actuaba en clubes nocturnos, y desarrolló la personalidad del rap del Dr. Dre, el Maestro de Mixología. Su nuevo apodo se inspiró en parte en la estrella del baloncesto Julius "Dr. J." Erving.

Dr. Dre: Un pionero líder del rap

Dr. Dre: Un pionero líder del rap

Dre se asoció con sus compañeros raperos Eazy-E, Ice Cube, Yella, MC Ren, Arabian Prince y D.O.C. para formar N.W.A. (Niggaz With Attitude) en 1985. Con su nuevo grupo, pudo producir un sonido más contundente. Las letras de N.W.A. eran igualmente duras y explícitas, y reflejaban la vida en las calles.

El segundo álbum del grupo, Straight Outta Compton (1988), vendió más de 2 millones de copias y marcó la llegada de un nuevo género: el gangsta rap. Una pista, "F *** tha Police", encendió una tormenta de controversia.

Se pensó que la canción, que exploraba las tensiones entre los jóvenes negros y la policía, incitaba a la violencia. El FBI incluso envió una carta de advertencia a Ruthless Records y su empresa matriz sobre la canción.

Rompiendo por su cuenta y con un nuevo sello discográfico, Dre alcanzó la cima de las listas de hip-hop con The Chronic en Death Row Records en 1992. El single más grande del álbum fue "Nuthin but a 'G' Thang", que presentó a Snoop Dogg, entonces un rapero poco conocido.

Con este último lanzamiento, Dre ayudó a presentar G-funk, que incorporó muestras musicales y melodías del funk con gangsta rap. Dre siempre había admirado el trabajo de actos como Parliament y Funkadelic.

Andre Romelle como productor y ejecutivo discográfico

Dr. Dre como productor y ejecutivo discográfico

Dre lanzó su segundo álbum en solitario, 2001, en 1999. Vendiendo millones de copias, la grabación resultó ser un éxito en las listas de éxitos tanto del hip-hop como del pop. Durante los siguientes años, Dre se burló de los fanáticos con la noticia de un tercer álbum pendiente, titulado Detox. Aunque se filtraron pistas de Detox, el proyecto se retrasó continuamente y el álbum nunca se lanzó.

Detrás de escena, Dr. Dre ha sido fundamental en el lanzamiento de las carreras de numerosos artistas de hip-hop y rap. Actuó como productor de pistas para muchos de los artistas de Ruthless Records, una empresa que inició con Eazy-E. Dre también trabajó con la cantante Michel'le en su álbum debut. Con N.W.A., Dre ayudó a producir gran parte del material del grupo.

Con Marion "Suge" Knight, Dre cofundó el imperio de la música rap conocido como Death Row Records en 1991. Allí trabajó en el álbum debut de 1993 de Snoop Dogg, Doggystyle y el trabajo de 1996 de Tupac Shakur All Eyez on Me. Ese mismo año, Dre dejó Death Row Records, escapando de la cada vez más problemática disputa de rap entre la costa oeste y la costa este. El conflicto eventualmente llevaría a la muerte de los raperos Tupac Shakur y Biggie Smalls.

La influencia de Dr. Dre en Eminem y 50 Cent

La influencia de Dr Dre en Eminem

Dre estableció su propio sello, Aftermath Entertainment, en relación con Interscope Records. Firmó numerosos actos para Aftermath, pero sus dos mayores éxitos llegaron con Eminem y 50 Cent.

Al principio, Dre recibió críticas por contratar al rapero blanco Eminem, pero pronto demostró que los críticos estaban equivocados. Produjo varios de los álbumes de éxito de Eminem, incluidos The Slim Shady LP (1999) y The Marshall Mathers LP (2000). Con 50 Cent, Dre trabajó en su primer éxito Get Rich or Die Tryin '(2003), entre otros proyectos.

El famoso también encontró el éxito fuera del género del rap, produciendo éxitos pop para la cantante, Gwen Stefani, y la de R&B, Mary J. Blige. Dr. Dre fundó Beats Electronics en 2008 con Jimmy Iovine y seis años después lanzaron un servicio de suscripción de transmisión, Beats Music. Apple adquirió ambos en un acuerdo de 3 mil millones de dólares en 2014.

Problemas con la ley y violencia contra las mujeres

Dr Dre tuvo problemas con la ley y violencia contra las mujeres

A lo largo de los años, Dre no solo ha rapeado sobre la violencia o el comportamiento imprudente. Ha vivido algunas de sus letras, experimentando numerosos roces con la ley. En 1991, según los informes, golpeó a la presentadora de televisión Denise Barnes y trató de empujarla por un tramo de escaleras.

El ataque fue provocado por un segmento que había hecho sobre la salida de Ice Cube de N.W.A. Dre enfrentó cargos de agresión y una demanda civil por sus acciones, pero ambas partes decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial.

Al año siguiente, Dre nuevamente enfrentó cargos de agresión por un presunto ataque al productor Damon Thomas. Fue arrestado por agresión a un oficial de policía unos meses después.

Dre pareció llevar su comportamiento peligroso al extremo en 1994 cuando condujo a la policía a una persecución a alta velocidad mientras estaba ebrio. Habiendo violado su libertad condicional por el delito de agresión anterior, Dre fue sentenciado a varios meses de cárcel y se le ordenó pagar una multa. Cumplió su condena en 1995.

Dr Dre: Biografía y todo lo que debes saber del ícono del hip-hop

La demanda civil que Dre enfrentó con Denise Barnes continuaría atormentándolo a medida que otras mujeres salieran a la luz sobre el comportamiento violento de Dre contra ellas durante los años 90. Dre se refirió a sus acciones pasadas en una entrevista con el New York Times en agosto de 2015.

"Hace veinticinco años era un joven bebiendo demasiado y en mi cabeza sin una estructura real en mi vida. Sin embargo, nada de esto es una excusa para lo que hice", afirmó.

"He estado casado durante 19 años y todos los días trabajo para ser un mejor hombre para mi familia, buscando orientación en el camino. Estoy haciendo todo lo que puedo para no volver a parecerme a ese hombre".

También agregó:

"Pido disculpas a las mujeres que he lastimado. Lamento profundamente lo que hice y sé que ha impactado para siempre en todas nuestras vidas".

¿A cuánto asciende la fortuna de Dr. Dre?

Dr. Dre es dueño de Beats by Dr Dre

Beats by Dr. Dre

En 2008, Dre expandió su marca de hip-hop cuando fundó Beats Electronics con el productor de discos Jimmy Iovine. Debutó la línea de audio de la compañía con los auriculares Beats by Dr. Dre Studio, que se volvieron tremendamente populares, y fueron seguidos por productos más exitosos respaldados por artistas del pop y el hip-hop.

El servicio de transmisión de música en línea Beats Music también se lanzó en enero de 2014. Los dos socios también han financiado The Jimmy Iovine y Andre Young Academy for Arts, Technology and the Business of Innovation.

En mayo de 2014, Apple anunció la compra de Beats por $3 mil millones. El acuerdo aumentó el patrimonio neto de Dre a aproximadamente $800 millones, convirtiéndolo en la estrella del rap más rica, según Forbes. Como parte de la adquisición, la más grande en la historia de Apple, Dre e Iovine se unieron a Apple en puestos ejecutivos.

En 2016, Apple anunció que estaba trabajando en una serie de televisión con guión basada en la vida de Dre, titulada Vital Signs, cuyo tema también se desempeñaba como productor ejecutivo.

Dr. Dre lanza “Compton” y recibe demanda

Dr. Dre lanza “Compton” y recibe demanda

En agosto de 2015, Dr. Dre anunció el lanzamiento de su esperado tercer álbum, Compton: A Soundtrack, en iTunes y Apple Music. Programado para coincidir con el estreno de Straight Outta Compton, una película biográfica sobre el ascenso de N.W.A., Dre afirmó que el álbum se inspiró en el tiempo que pasó en el set de filmación.

En 2014, un exadministrador de fondos de cobertura llamado Steven Lamar demandó a Dre y Iovine alegando que, como el hombre que introdujo y desarrolló la idea de auriculares respaldados por celebridades para Beats Electronics, estaba siendo estafado en regalías. La defensa reconoció las contribuciones de Lamar, pero respondió que solo tenía derecho a regalías del primer modelo de auriculares.

Un juez rechazó los reclamos de Lamar en junio de 2015, pero el caso fue revivido en una corte de apelaciones al año siguiente, y en junio de 2018 un jurado de la Corte Superior de Los Ángeles dictaminó que Beats le debía a Lamar $25.2 millones adicionales en regalías.

¿Dr. Dre tiene hijos y esposa?

Nicole Threatt y los hijos de Dr. Dre

Dre se convirtió en padre por primera vez en la escuela secundaria. No conoció a su primer hijo, Curtis, hasta que tuvo 20 años. Otra relación de la escuela secundaria produjo una hija llamada La Tonya.

Dre también tenía una relación con la cantante Michel'le, quien había trabajado con él en el World Class Wreckin 'Cru, y juntos tuvieron un hijo llamado Marcel. A fines de la década de 1980, tuvo otro hijo, Andre R. Young Jr., con Jenita Porter. Andre Jr.murió en 2008 de una sobredosis de drogas.

En 1996, Dre se casó con Nicole Threatt. Tienen dos hijos juntos, un hijo llamado Truth y una hija llamada Truly. Threatt solicitó el divorcio en junio de 2020.

Dre no es el único intérprete de su familia. Su hermanastro, Warren G, tuvo varios éxitos en la década de 1990. Su hijo Curtis es un rapero que actúa bajo el nombre de "Hood Surgeon".

El 4 de enero de 2021, Dre fue hospitalizado por un aparente aneurisma cerebral. "Gracias a mi familia, amigos y fanáticos por su interés y buenos deseos", dijo Dre en un comunicado. Estoy muy bien y recibo una excelente atención de mi equipo médico. Saldré del hospital y regresaré a casa pronto".

Dr. Dre se ha convertido en un ícono viviente del hip-hop y actualmente es una gran influencia en el gremio musical y hasta en las redes sociales, ya que tan solo en su cuenta oficial de Instagram, posee más de 5.6 millones de fieles seguidores.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.