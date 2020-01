Dove Cameron sufrió de bulimia y anorexia cuando inició su carrera en Disney

Dove Cameron ya no pudo seguir guardando ese oscuro secreto que la atormentaba desde su adolescencia, y es que como muchas de las ex actrices de Disney, Dove de 24 años de edad, no la pasó muy bien durante una etapa su participación en Disney Channel, ya que la actriz estadounidense reveló que sufrió de anorexia y bulimia mientras participaba en los programas del reconocido canal de televisión.

La mejor amiga del fallecido actor Cameron Boyce, finalmente abrió su corazón y reveló los detalles de estos crudos momentos que vivió cuando aún era más joven.

“Mis primeros años en la industria fueron algunos de los mejores años de mi vida, y también fueron algunos de mis peores e increíbles batallas cuesta arriba”, expresó Dove Cameron durante una entrevista para el medio Create & Cultivate.

Y es que Dove Cameron es uno de los rostros más bellos que han desfilado por Disney Channel; la joven inició su carrera desde los 18 años, siendo una talentosa actriz que ha destacado por su participación en la saga de películas “Descendientes”, así como en la serie “Liv y Maddie”.

“Mientras esto sucedía, también estaba lidiando con la muerte de mi padre, anorexia severa y bulimia, ansiedad relacionada con la fama recién descubierta y la atención global, y lo que eventualmente se convertiría en una relación increíblemente poco saludable”, reveló la actriz de 24 años.

Dove Cameron ha vivido momentos muy trágicos

La actriz de Disney no sólo tuvo que sufrir la pérdida de su padre, y sus trastornos alimenticios, sino que también en el 2019 vivió uno de los momentos más amargos de su vida al perder a su mejor amigo, el también actor Cameron Boyce quien falleció a los 20 años a causa de un ataque de epilepsia.

También te puede interesar: Dove Cameron se tatúa en nombre de Cameron Boyce, ¡Aún lo extraña!

Sin embargo, Chloe Celeste Hosterman, que es el verdadero nombre de Dove Cameron, ha expresado que pasar por todos estos momentos tan difíciles le han ayudado a convertirse en la persona que es actualmente, por lo que Dove afirma que ahora es un ser humano más fuerte que sin duda destaca por su talento actoral y belleza.