Dove Cameron se BURLA de las hermanas Kardashian con vídeo en Tik Tok

Dove Cameron imitó a las hermanas del clan Kardashian - Jenner para su más reciente vídeo en Tik Tok, lo que causó mucha gracia a sus fans pero algunos creen que se burló de ellas.

Del Instagram de Dove Cameron

La ex- chica Disney, Dove Cameron, imitó a la Kourtney Kardashian y su madre, Kriss Jenner en su recreación de una escena de “Keeping Up With the Kardashians” para su recién creada cuenta de Tik Tok.

La escena recreada por Dove Cameron es una conversación que Kourtney Kardashian y Kriss Jenner tienen sobre las tensiones entre las hermanas Kardashian, que han provocado que Kourt abandone “Keeping Up With the Kardashians”.

Este es uno de los varios vídeos de Tik Tok en los que Dove Cameron imita a alguna de las hermanas Kardashian . Kourtney, Kim y Khloé -, y divierte a sus seguidores en Tik Tok con sus cómicas expresiones.

Famosos se burlan de las Kardashian

Además de Dove Cameron, otras famosas han aprovechado la app de Tik Tok para burlarse de las hermanas Kardashian siendo una de las reconocidas, Ashley Benson.

Ashley Benson ha subido varios vídeos a Tik Tok en los que imita a una o varias de las hermanas del clan Kardashian - Jenner, e incluso su madre, Kriss Jenner, en ocasiones con la ayuda de su esposa, la modelo, Cara Delevingne.

Con la ayuda de su esposa, Cara Delevingne, la rubia actriz, Ashley Benson, recreó una escena de Keeping Up With The Kardashians, en la que Kourtney Kardashian tiene un mini argumento con su ex- esposo, Scott Disick.

Dove Cameron de 24 años de edad, siguió la tendencia creada por Ashley Benson - famosa por su papel de Hanna Marin en Pretty Little Liars -, y ha comenzado a burlarse de las Kardashian con sus imitaciones y divertidas recreaciones del reality show “Keeping Up With the Kardashians”.